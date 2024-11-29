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"Изменил весь мир". На Западе оценили эффект от испытаний "Орешника" - 29.11.2024, ПРАЙМ
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"Изменил весь мир". На Западе оценили эффект от испытаний "Орешника"
"Изменил весь мир". На Западе оценили эффект от испытаний "Орешника" - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Изменил весь мир". На Западе оценили эффект от испытаний "Орешника"
Запуск Россией новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" изменил расстановку сил в мире. Такое мнение выразил в соцсети Х профессор Хельсинкского... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T23:45+0300
2024-11-29T23:45+0300
политика
россия
запад
нато
"орешник"
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Запуск Россией новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" изменил расстановку сил в мире. Такое мнение выразил в соцсети Х профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Российское "испытание" 21 ноября, вероятно, навсегда изменило ход военных действий и весь мир. В НАТО, должно быть, паника, что не очень хорошо для кого бы то ни было", — отметил он.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Киев 19 ноября ударил по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. В ответ на эти действия 21 ноября Москва нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, производящий ракетную технику и вооружения. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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россия, запад, нато, "орешник"
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, НАТО, "Орешник"
23:45 29.11.2024
 
"Изменил весь мир". На Западе оценили эффект от испытаний "Орешника"

Профессор Малинен: запуск Россией "Орешника" изменил весь мир навсегда

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Запуск Россией новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" изменил расстановку сил в мире. Такое мнение выразил в соцсети Х профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
"Российское "испытание" 21 ноября, вероятно, навсегда изменило ход военных действий и весь мир. В НАТО, должно быть, паника, что не очень хорошо для кого бы то ни было", — отметил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Киев 19 ноября ударил по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. В ответ на эти действия 21 ноября Москва нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, производящий ракетную технику и вооружения. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Запуск "Орешника" заставляет задуматься весь Запад, заявил Орбан
Вчера, 10:47
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДНАТО"Орешник"
 
 
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