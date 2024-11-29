https://1prime.ru/20241129/oreshnik-853215256.html

"Изменил весь мир". На Западе оценили эффект от испытаний "Орешника"

"Изменил весь мир". На Западе оценили эффект от испытаний "Орешника" - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Изменил весь мир". На Западе оценили эффект от испытаний "Орешника"

Запуск Россией новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" изменил расстановку сил в мире. Такое мнение выразил в соцсети Х профессор Хельсинкского... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T23:45+0300

2024-11-29T23:45+0300

2024-11-29T23:45+0300

политика

россия

запад

нато

"орешник"

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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Запуск Россией новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник" изменил расстановку сил в мире. Такое мнение выразил в соцсети Х профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Российское "испытание" 21 ноября, вероятно, навсегда изменило ход военных действий и весь мир. В НАТО, должно быть, паника, что не очень хорошо для кого бы то ни было", — отметил он.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Киев 19 ноября ударил по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. В ответ на эти действия 21 ноября Москва нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, производящий ракетную технику и вооружения. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://1prime.ru/20241129/oreshnik-853189318.html

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россия, запад, нато, "орешник"