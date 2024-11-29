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США могут вернуть тактическое ЯО на флот, заявили в "Росконгрессе" - 29.11.2024, ПРАЙМ
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США могут вернуть тактическое ЯО на флот, заявили в "Росконгрессе"
США могут вернуть тактическое ЯО на флот, заявили в "Росконгрессе" - 29.11.2024, ПРАЙМ
США могут вернуть тактическое ЯО на флот, заявили в "Росконгрессе"
В Соединенных Штатах рассматривается возможность вернуть тактическое ядерное оружие на корабли Военно-морского флота, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T09:38+0300
2024-11-29T09:38+0300
вооружения
сша
ядерное оружие
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах рассматривается возможность вернуть тактическое ядерное оружие на корабли Военно-морского флота, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение "Росконгресса"."Соединенные Штаты могут рассматривать вариант отхода от денуклеаризации военно-морского флота", - сказано в докладе организации.Отмечается, что новый доклад указывает на возможность отказа от денуклеаризации вооружения ВМС США. Доклад также отмечает, что корабли могут быть сертифицированы для несения ядерных боеприпасов B61-12 с помощью палубных истребителей F-35C и, при необходимости, F-18 Super Hornet.
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сша, ядерное оружие
Вооружения, США, ядерное оружие
09:38 29.11.2024
 
США могут вернуть тактическое ЯО на флот, заявили в "Росконгрессе"

"Росконгресс": США могут вернуть тактическое ядерное оружие на флот

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах рассматривается возможность вернуть тактическое ядерное оружие на корабли Военно-морского флота, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение "Росконгресса".
"Соединенные Штаты могут рассматривать вариант отхода от денуклеаризации военно-морского флота", - сказано в докладе организации.
Отмечается, что новый доклад указывает на возможность отказа от денуклеаризации вооружения ВМС США. Доклад также отмечает, что корабли могут быть сертифицированы для несения ядерных боеприпасов B61-12 с помощью палубных истребителей F-35C и, при необходимости, F-18 Super Hornet.
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ВооруженияСШАядерное оружие
 
 
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