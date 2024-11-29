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США могут вернуть тактическое ЯО на флот, заявили в "Росконгрессе"

США могут вернуть тактическое ЯО на флот, заявили в "Росконгрессе" - 29.11.2024, ПРАЙМ

США могут вернуть тактическое ЯО на флот, заявили в "Росконгрессе"

В Соединенных Штатах рассматривается возможность вернуть тактическое ядерное оружие на корабли Военно-морского флота, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T09:38+0300

2024-11-29T09:38+0300

2024-11-29T09:38+0300

вооружения

сша

ядерное оружие

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах рассматривается возможность вернуть тактическое ядерное оружие на корабли Военно-морского флота, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение "Росконгресса"."Соединенные Штаты могут рассматривать вариант отхода от денуклеаризации военно-морского флота", - сказано в докладе организации.Отмечается, что новый доклад указывает на возможность отказа от денуклеаризации вооружения ВМС США. Доклад также отмечает, что корабли могут быть сертифицированы для несения ядерных боеприпасов B61-12 с помощью палубных истребителей F-35C и, при необходимости, F-18 Super Hornet.

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сша, ядерное оружие