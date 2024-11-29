https://1prime.ru/20241129/oruzhie-853187316.html
США могут вернуть тактическое ЯО на флот, заявили в "Росконгрессе"
США могут вернуть тактическое ЯО на флот, заявили в "Росконгрессе" - 29.11.2024, ПРАЙМ
США могут вернуть тактическое ЯО на флот, заявили в "Росконгрессе"
В Соединенных Штатах рассматривается возможность вернуть тактическое ядерное оружие на корабли Военно-морского флота, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T09:38+0300
2024-11-29T09:38+0300
2024-11-29T09:38+0300
вооружения
сша
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах рассматривается возможность вернуть тактическое ядерное оружие на корабли Военно-морского флота, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение "Росконгресса"."Соединенные Штаты могут рассматривать вариант отхода от денуклеаризации военно-морского флота", - сказано в докладе организации.Отмечается, что новый доклад указывает на возможность отказа от денуклеаризации вооружения ВМС США. Доклад также отмечает, что корабли могут быть сертифицированы для несения ядерных боеприпасов B61-12 с помощью палубных истребителей F-35C и, при необходимости, F-18 Super Hornet.
https://1prime.ru/20241129/khranenie-853185932.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ядерное оружие
Вооружения, США, ядерное оружие
США могут вернуть тактическое ЯО на флот, заявили в "Росконгрессе"
"Росконгресс": США могут вернуть тактическое ядерное оружие на флот
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах рассматривается возможность вернуть тактическое ядерное оружие на корабли Военно-морского флота, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение "Росконгресса".
"Соединенные Штаты могут рассматривать вариант отхода от денуклеаризации военно-морского флота", - сказано в докладе организации.
Отмечается, что новый доклад указывает на возможность отказа от денуклеаризации вооружения ВМС США. Доклад также отмечает, что корабли могут быть сертифицированы для несения ядерных боеприпасов B61-12 с помощью палубных истребителей F-35C и, при необходимости, F-18 Super Hornet.
В "Росконгрессе" рассказали о модернизации ядерных баз США в Европе