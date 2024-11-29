https://1prime.ru/20241129/oruzhie-853189841.html

США могут разместить ЯО в Южной Корее и Австралии, заявили в "Росконгрессе"

США могут разместить ЯО в Южной Корее и Австралии, заявили в "Росконгрессе" - 29.11.2024, ПРАЙМ

США могут разместить ЯО в Южной Корее и Австралии, заявили в "Росконгрессе"

Вашингтон может вернуть ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион, следует из доклада "Росконгресса". | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T11:03+0300

2024-11-29T11:03+0300

2024-11-29T11:04+0300

вооружения

ядерное оружие

сша

азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон может вернуть ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион, следует из доклада "Росконгресса"."Речь может идти об изменении конфигурации американских ядерных сил. В случае с Азией — о возвращении американского ядерного оружия в Индо-Тихоокеанский регион. Это может рассматриваться Пентагоном в качестве быстрого и легкого способа нарастить ядерный потенциал США в азиатском регионе", - подчеркивается в документе.Сообщается, что возвращение ядерного оружия в регион может начаться с одной из крупнейших баз ВВС США Andersen, расположенной в западной части Тихого океана. По данным ведомства, Штаты строят там минимум 39 новых хранилищ боеприпасов. Кроме того, оружие может появиться на территории Южной Кореи, поскольку в рамках недавнего саммита Североатлантического альянса Сеул и Вашингтон объявили о подписании документа о принципах ядерного сдерживания. Также ядерные заряды могут разместить в Австралии - в этих целях в государстве проводят подготовку перронов для дислокации шести стратегических бомбардировщиков США B-52.

https://1prime.ru/20241129/belousov-853188905.html

сша

азиатско-тихоокеанский регион

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ядерное оружие, сша, азиатско-тихоокеанский регион