https://1prime.ru/20241129/oruzhie-853206967.html

"Русские точно знают": на Западе признали большое преимущество Москвы

"Русские точно знают": на Западе признали большое преимущество Москвы - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Русские точно знают": на Западе признали большое преимущество Москвы

Слова российского президента Владимира Путина о западном оружии и существующих базах по его производству не могут быть ложью, считает аналитик Александр... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T16:25+0300

2024-11-29T16:25+0300

2024-11-29T16:26+0300

политика

владимир путин

"орешник"

запад

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Слова российского президента Владимира Путина о западном оружии и существующих базах по его производству не могут быть ложью, считает аналитик Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."Если Путин говорит это, а Кремль публикует, это означает, что русские точно располагают данной информацией", - объяснил эксперт, добавив, что заявления российского лидера свидетельствуют о полной осведомленности Москвы о планах Запада и невозможности помешать получению информации.Меркурис также оценил новейшую дальнобойную ракету России "Орешник", отметив ее эффективность и разрушительность.

https://1prime.ru/20241129/razgovor-853206680.html

запад

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владимир путин, "орешник", запад