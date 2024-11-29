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"Русские точно знают": на Западе признали большое преимущество Москвы - 29.11.2024, ПРАЙМ
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"Русские точно знают": на Западе признали большое преимущество Москвы
"Русские точно знают": на Западе признали большое преимущество Москвы - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Русские точно знают": на Западе признали большое преимущество Москвы
Слова российского президента Владимира Путина о западном оружии и существующих базах по его производству не могут быть ложью, считает аналитик Александр... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T16:25+0300
2024-11-29T16:26+0300
политика
владимир путин
"орешник"
запад
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Слова российского президента Владимира Путина о западном оружии и существующих базах по его производству не могут быть ложью, считает аналитик Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."Если Путин говорит это, а Кремль публикует, это означает, что русские точно располагают данной информацией", - объяснил эксперт, добавив, что заявления российского лидера свидетельствуют о полной осведомленности Москвы о планах Запада и невозможности помешать получению информации.Меркурис также оценил новейшую дальнобойную ракету России "Орешник", отметив ее эффективность и разрушительность.
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запад
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владимир путин, "орешник", запад
Политика, Владимир Путин, "Орешник", ЗАПАД
16:25 29.11.2024 (обновлено: 16:26 29.11.2024)
 
"Русские точно знают": на Западе признали большое преимущество Москвы

Меркурис поддержал заявления Путина о западном оружии

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Слова российского президента Владимира Путина о западном оружии и существующих базах по его производству не могут быть ложью, считает аналитик Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.
"Если Путин говорит это, а Кремль публикует, это означает, что русские точно располагают данной информацией", - объяснил эксперт, добавив, что заявления российского лидера свидетельствуют о полной осведомленности Москвы о планах Запада и невозможности помешать получению информации.
Меркурис также оценил новейшую дальнобойную ракету России "Орешник", отметив ее эффективность и разрушительность.
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