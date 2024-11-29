https://1prime.ru/20241129/osago-853210108.html
Средняя стоимость ОСАГО снизилась в октябре
Средняя стоимость ОСАГО снизилась в октябре - 29.11.2024, ПРАЙМ
Средняя стоимость ОСАГО снизилась в октябре
Средняя стоимость ОСАГО в октябре снизилась на 3,2% относительно показателя годом ранее, до 7 638 рублей, при этом по сравнению с началом года снижение... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T17:24+0300
2024-11-29T17:24+0300
2024-11-29T17:24+0300
осаго
рса
https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_b9449384252bef2eca7c72f5bc9ebb78.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в октябре снизилась на 3,2% относительно показателя годом ранее, до 7 638 рублей, при этом по сравнению с началом года снижение составило 5%, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). "Средняя премия по ОСАГО за октябрь 2024 года составила 7 638 рублей, что на 5,2% ниже, чем в январе 2024 года (8 060 рублей). Также она снизилась на 3,2% по сравнению со средней премией в октябре 2023 года (7 890 рублей)", - сообщил президент РСА Евгений Уфимцев со ссылкой на данные союза. "По итогам 10 месяцев 2024 года общая средняя премия составила 7 655 рублей, что меньше на 1,8%, чем общая средняя премия за аналогичный период в прошлом году (7 800 рублей в 2023 году). В то же время общая средняя выплата за январь-октябрь 2024 года составила 99,4 тыс. рублей, это выше общей средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 12,6% (88,3 тысячи рублей 2023 года)", - указывается там же. При этом средняя выплата по ОСАГО в октябре 2024 года составила 104 284 рубля, что на 4,1% больше, чем в начале 2024 года, и на 6,3% больше по сравнению со средней выплатой в октябре 2023 года (98 063 рубля), поделились данными в РСА. Совокупные выплаты по ОСАГО за январь-октябрь 2024 года выросли на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 156,3 миллиарда рублей. Число урегулированных убытков по итогам десяти месяцев выросло менее чем на 1%, до 1,573 миллиона, сообщается там же.
https://1prime.ru/20241129/yakovlev-853204588.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3657a8b411a7e5e6245077a3b4c0a191.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
осаго, рса
Средняя стоимость ОСАГО снизилась в октябре
РСА: средняя стоимость ОСАГО в октябре снизилась на 3,2%, до 7 638 рублей
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в октябре снизилась на 3,2% относительно показателя годом ранее, до 7 638 рублей, при этом по сравнению с началом года снижение составило 5%, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).
"Средняя премия по ОСАГО за октябрь 2024 года составила 7 638 рублей, что на 5,2% ниже, чем в январе 2024 года (8 060 рублей). Также она снизилась на 3,2% по сравнению со средней премией в октябре 2023 года (7 890 рублей)", - сообщил президент РСА Евгений Уфимцев со ссылкой на данные союза.
"По итогам 10 месяцев 2024 года общая средняя премия составила 7 655 рублей, что меньше на 1,8%, чем общая средняя премия за аналогичный период в прошлом году (7 800 рублей в 2023 году). В то же время общая средняя выплата за январь-октябрь 2024 года составила 99,4 тыс. рублей, это выше общей средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 12,6% (88,3 тысячи рублей 2023 года)", - указывается там же.
При этом средняя выплата по ОСАГО в октябре 2024 года составила 104 284 рубля, что на 4,1% больше, чем в начале 2024 года, и на 6,3% больше по сравнению со средней выплатой в октябре 2023 года (98 063 рубля), поделились данными в РСА.
"Яковлев" разработал первое в России электронное летное руководство
Совокупные выплаты по ОСАГО за январь-октябрь 2024 года выросли на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 156,3 миллиарда рублей. Число урегулированных убытков по итогам десяти месяцев выросло менее чем на 1%, до 1,573 миллиона, сообщается там же.