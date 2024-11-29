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Средняя стоимость ОСАГО снизилась в октябре

Средняя стоимость ОСАГО снизилась в октябре - 29.11.2024, ПРАЙМ

Средняя стоимость ОСАГО снизилась в октябре

Средняя стоимость ОСАГО в октябре снизилась на 3,2% относительно показателя годом ранее, до 7 638 рублей, при этом по сравнению с началом года снижение... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T17:24+0300

2024-11-29T17:24+0300

2024-11-29T17:24+0300

осаго

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в октябре снизилась на 3,2% относительно показателя годом ранее, до 7 638 рублей, при этом по сравнению с началом года снижение составило 5%, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). "Средняя премия по ОСАГО за октябрь 2024 года составила 7 638 рублей, что на 5,2% ниже, чем в январе 2024 года (8 060 рублей). Также она снизилась на 3,2% по сравнению со средней премией в октябре 2023 года (7 890 рублей)", - сообщил президент РСА Евгений Уфимцев со ссылкой на данные союза. "По итогам 10 месяцев 2024 года общая средняя премия составила 7 655 рублей, что меньше на 1,8%, чем общая средняя премия за аналогичный период в прошлом году (7 800 рублей в 2023 году). В то же время общая средняя выплата за январь-октябрь 2024 года составила 99,4 тыс. рублей, это выше общей средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 12,6% (88,3 тысячи рублей 2023 года)", - указывается там же. При этом средняя выплата по ОСАГО в октябре 2024 года составила 104 284 рубля, что на 4,1% больше, чем в начале 2024 года, и на 6,3% больше по сравнению со средней выплатой в октябре 2023 года (98 063 рубля), поделились данными в РСА. Совокупные выплаты по ОСАГО за январь-октябрь 2024 года выросли на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 156,3 миллиарда рублей. Число урегулированных убытков по итогам десяти месяцев выросло менее чем на 1%, до 1,573 миллиона, сообщается там же.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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