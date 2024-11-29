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Число заключенных договоров ОСАГО за десять месяцев выросло на 5,7 процента

Число заключенных договоров ОСАГО за десять месяцев выросло на 5,7 процента - 29.11.2024, ПРАЙМ

Число заключенных договоров ОСАГО за десять месяцев выросло на 5,7 процента

Число заключенных договоров ОСАГО за 10 месяцев выросло на 5,7% относительно показателя годом ранее, до 36,4 миллиона штук, говорится в сообщении Российского... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T17:52+0300

2024-11-29T17:52+0300

2024-11-29T17:52+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Число заключенных договоров ОСАГО за 10 месяцев выросло на 5,7% относительно показателя годом ранее, до 36,4 миллиона штук, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). "По данным РСА, количество заключенных договоров за этот период (январь-октябрь 2024 года) выросло на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и составило 36,4 миллиона. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 274,6 миллиарда рублей (рост на 2,5%)", - указывается в сообщении. С момента вступления в силу поправок к закону об ОСАГО, разрешающих оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности сроком от одного дня до трех месяцев, было оформлено 516 596 таких договоров, средняя премия по ним составила 449 рублей, что в 8 раз меньше, чем по итогам первых продаж. Так, в марте 2024 года средняя премия по ним составляла 3 755 рублей, сообщает РСА. "Как и предполагалось, на этапе старта продаж, краткосрочные полисы ОСАГО в первую очередь интересны таксистам, осуществляющим деятельность не на регулярной основе. Цель использования транспортного средства в 93,4% таких договоров "такси", - сказал глава РСА Евгений Уфимцев. Комментируя итоги рынка ОСАГО в целом, он отметил, что вопреки росту цен на запчасти страховщики продолжают бороться за безаварийных водителей, что влияет на снижение тарифов для них. Он напомнил, что скидку за безаварийность имеют более 90% водителей.

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россия, рса, осаго