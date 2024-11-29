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Итоги XII-й ежегодной оценки инвестиционной привлекательности регионов России:Разворот на Восток

Итоги XII-й ежегодной оценки инвестиционной привлекательности регионов России:Разворот на Восток - 29.11.2024, ПРАЙМ

Итоги XII-й ежегодной оценки инвестиционной привлекательности регионов России:Разворот на Восток

| 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T19:32+0300

2024-11-29T19:32+0300

2024-11-29T19:32+0300

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28 ноября 2024 года в мультимедийном центре "Россия сегодня" Национальное Рейтинговое Агентство провело пресс-конференцию, посвященную результатам ежегодного некоммерческого исследования "Ежегодная оценка инвестиционной привлекательности регионов России". Данное исследование проводится НРА с 2013 года. 12 лет динамических наблюдений позволяют следить не только за перемещением участников в ранжирующей таблице субъектов Российской Федерации, но и выделять лучшие практики, инструменты и меры органов власти, влияющие на улучшение инвестиционного климата в регионах страны. Для оценки инвестиционной привлекательности 85 регионов России использовался набор из 55 показателей по 7 блокам: Географическое положение и природные ресурсы; Трудовые ресурсы региона; Региональная инфраструктура; Внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса); Производственный потенциал региональной экономики; Институциональная среда и социально-политическая стабильность; Финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона.Модератор события – Генеральный директор НРА Татьяна Григорьева, представляя результаты 2024 года, обобщила ряд тенденций, которые выявило исследование:– Подавляющее большинство субъектов Российской Федерации продолжают демонстрировать рост инвестиций. По итогам уже 12-й по счету ежегодной оценки НРА, 30 регионов России повысили свой уровень инвестиционной привлекательности. При этом список субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью пополнили 7 регионов, 4 из которых расположены на Дальнем Востоке. В этом году мы получили очень интересные результаты: Санкт-Петербург впервые за 10 лет присоединился к группе IC1 лидера оценки – Москве. В список регионов с высокой инвестиционной привлекательностью в этот раз вошли представители Дальнего Востока, более того, Чукотский автономный округ по ранжирующей шкале перешёл в группу IC2, следом за которой идут Москва и Санкт-Петербург. Это повышение связано с реализацией крупных проектов в минерально-сырьевом комплексе, которые в перспективе будут оказывать воздействие на экономику регионов в целом. Кроме того, мы зафиксировали в субъекте упрощение административных процедур и расширение спектра мер поддержки инвесторов. Среди участников сегодняшней пресс-конференции представители органов власти Арктической зоны, Дальнего Востока, и мы надеемся, что сегодня услышим ответы на вопрос "Как?" это удается сделать в таком сложном геополитическом и экономическом контексте.О своих практиках по привлечению инвесторов в рамках пресс-конференции рассказали представители органов исполнительной власти ряда регионов ДВФО.На вопрос, как Чукотский АО достиг высоких результатов, ответил начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа Антон Яремчук:– Мы ведем комплексную работу в соответствии с курсом, заданным нашим губернатором. Одной из главных ее составляющих является реализация крупных проектов. Так, проект, касающийся золото-медного месторождения Песчанка (Билибинский район Чукотского АО), принес порядка 59 миллиардов рублей прямых инвестиций за первое полугодие. Крупные проекты способствуют развитию среднего и малого бизнеса через кооперационные цепочки, дают им реальные возможности (поставка обедов, строительные работы, грузоперевозки). Это повышает макроэкономические показатели и обеспечивает рост зарплат. Мы также помогаем бизнесу, увеличивая размер кредитов для предпринимателей и сохраняя для них доступные ставки. И последний, но немаловажный фактор: у нас отсутствует коммуникационный барьер между властью и бизнесом. К примеру, номер моего мобильного телефона указан на сайте.В рамках пресс-конференции вице-губернатор Хабаровского края, руководитель представительства Правительства Хабаровского края при Правительстве Российской Федерации Олег Игнатов рассказал о системе работы в регионе:– Хабаровский край в числе 7 российских регионов, 4 из которых представляют Дальний Восток, пополнил группу субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью. Мы действительно серьезно продвинулись в ранжирующей таблице XII ежегодной оценке НРА и в этом году попали в первую 20-ку регионов России. Это очень показательно и позитивно для всех, кто работает над этой задачей в нашем регионе.Преодоление этого порога результат системных шагов Правительства Хабаровского края. Мы активно работаем над созданием благоприятного делового климата для инвесторов, предлагая широкий спектр преференций и стимулирующих мер. Среди них — режим территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ), а также ряд региональных и масштабных инвестиционных проектов, включая налоговый вычет для инвесторов. Край активно развивает инфраструктуру, внедряя новые механизмы, такие как система СЗПК (соглашения о защите и поощрении капитальных вложений). Важным направлением работы являются не только крупные, но и средние проекты, которые имеют особое значение для социальной и экономической жизни региона.У нашего макрорегиона существуют отличные возможности привлечения частных инвестиций на фоне мер улучшения инвестиционного климата и работы, проделанной в части социально-экономический стабильности. Уже в первом полугодии 2024 года рост инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае составил почти 40%, в экономику края было вложено около 300 миллиардов рублей. Хабаровский край активно продвигает проект строительства пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, что стало важным шагом в российско-китайском сотрудничестве. В мае 2024 года в ходе визита Президента России в Китай была утверждена Концепция совместного освоения острова, основанная на принципах "Один остров — два государства". Разворот на Восток – так и есть, и Хабаровский Край готов к новым проектам и изменениям во всех сферах жизни людей, которые этот разворот реализуют.Заместитель председателя Правительства Камчатского края, куратор экономического блока Правительства региона Юлия Морозова отметила:– Такой результат для нас является одним из самых позитивных за всю историю проведения исследования. При этом если повышение оценок части регионов является результатом целенаправленных усилий по улучшению инвестиционного климата, то для некоторых регионов такой результат является "побочным эффектом" роста активности в государственном секторе.Камчатский край сегодня показывает очень хорошую экономическую активность по инвестициям. В прошлом году мы увеличили на треть рост промышленного производства, и, при этом, в 6 раз увеличился туристический поток.Люди едут на Камчатку как в уникальный регион, природа которого покоряет каждого. Поэтому для нас очень важно соблюсти баланс между ростом экономики и сохранением окружающей среды. Важно, что оба этих направления являются блоками инвестиционной оценки.Кроме того, экономика региона диверсифицируется. Много лет она носила, фактически, моно-характер с добычей и переработкой водных биоресурсов, поэтому для нас радостно видеть, что Камчатка начинает все больше и больше ассоциироваться именно с туристическими возможностями. Для нас не только технико-экономические показатели, но и обязательно экологические показатели – это входной билет для инвестора, и мне также приятно отметить что инвесторы относятся к этому с пониманием.О достижениях Амурской области рассказал заместитель председателя Правительства региона Павел Пузанов:– Системная работа по развитию Дальнего Востока приводит к результатам. За последние 5 лет в Амурской области действительно привлечен достаточно существенный объем инвестиций. Только за прошлый год вложено в экономику региона 750 миллиардов рублей. Это 22% от всего объёма инвестиций Дальнего Востока. Мы сформировали перечень, в который входят 85 проектов по каждой сфере (у нас 6 ключевых отраслей, базовые – сельское хозяйство, энергетика, добыча полезных ископаемых, транспортная логистика). Некоторые из проектов мы реализуем совместно с Республикой Саха (Якутия). Один из них – строительство железнодорожного пограничного моста Джалинда (РФ) — Мохэ (КНР). Еще одно перспективное направление, которому мы уделяем внимание, это переработка полимеров и развитие газохимии на базе крупнейших якорных компаний — Газпром и Амурский ГХК. Запускаем программу экспортного форсажа, что позволяет перерабатывать на месте довольно большой объем полимерной продукции. Мы считаем, что развитие этого рынка имеет колоссальный потенциал. Важной инвестиционной нишей для региона также является туризм. Развитие в комплексе этих направлений позволило области повысить свою привлекательность для инвесторов и добиться реальной отдачи проектов.В ходе пресс-конференции представители крупного бизнеса отметили, что качество работы регионов с инвесторами является одним из приоритетов для компаний.– СИБУР является крупным работодателем, налогоплательщиком и партнером по социальным проектам в более чем 15 регионах страны. Поэтому нам очень приятно, что многие наши регионы, в том числе Республика Татарстан, Тюменская область, ХМАО и ЯНАО, получили высокую оценку инвестиционной привлекательности. И безусловно, мы гордимся тем, что Амурская область, где сейчас идет строительство Амурского газохимического комплекса, существенно улучшила свои позиции и впервые вошла в группу лидеров", – комментирует Варвара Мелекесцева, менеджер по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политики компании СИБУР. Представитель компании также рассказала, какой вклад вносит в развитие территорий крупный бизнес и отметила, что ключевой фокус компании сейчас – это внимание к сотрудникам, инвестиции в развитие кадрового потенциала и в повышение качества жизни городов и регионов присутствия. Важным фокусом социальных инвестиций компании являются национальные цели развития РФ и вклад в реализацию национальных проектов.Информация о системном вкладе бизнеса в развитие территорий наиболее полно отражается в ежегодной корпоративной отчетности. О том, как связаны раскрываемые компаниями показатели и метрики, оцениваемые рейтинговыми агентствами на примере методологии НРА, рассказала Екатерина Верещагина, генеральный директор агентства "Стратеджиком". Она обратила внимание на значительную корреляцию показателей, раскрываемых бизнесом и используемых для оценки и рейтингования регионов, а также отметила важность диалога бизнеса и региональных властей для привлечения дополнительных инвестиций.В завершение пресс-конференции научный сотрудник лаборатории институционального анализа Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Пахалов рассказал о подходах к оценке , методике ее проведения:– В первую очередь необходимо отметить, что данное исследование – комплексное и многофакторное. Инвестиционная привлекательность – это не только снижение административных барьеров, но и природные ресурсы, и трудовые, и многое другое. Все это вместе достоверно отражает действительность. Не секрет, что многие исследования грешат тем, что их методика оценки каждый год существенно пересматривается. Мы меняем методику только в необходимых случаях, что обеспечивает сопоставимость результатов от года к году. Наша шкала состоит из девяти уровней. Есть три большие категории: высокий уровень инвестиционной привлекательности, средний и умеренный. Согласно итогам исследования 2024 года, всё меньше регионов остается в красной зоне, то есть субъекты движутся в правильную сторону. А значит, ресурсы ориентированы на инвестиционный климат, на улучшение институциональной среды регионов.

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