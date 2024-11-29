https://1prime.ru/20241129/otsrochka-853208189.html
Минцифры опровергло отмену IT-отсрочки
Минцифры опровергло отмену IT-отсрочки - 29.11.2024, ПРАЙМ
Минцифры опровергло отмену IT-отсрочки
Минцифры РФ сообщило, что IT-отсрочка, в том числе от прохождения срочной службы, остается: оформленные брони действуют до 21 марта, а в течение декабря до... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T16:43+0300
2024-11-29T16:43+0300
2024-11-29T16:55+0300
it-специалисты
it-отсрочка от службы
минцифры
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ сообщило, что IT-отсрочка, в том числе от прохождения срочной службы, остается: оформленные брони действуют до 21 марта, а в течение декабря до компаний будут доведены новые условия."Отсрочка для ИТ-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать, здесь ничего не меняется. ...Никаких специальных изменений для ИТ-отрасли нет, уже оформленные брони сотрудникам ИТ-компаний продолжают действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям. В течение декабря мы доведём до сведения ИТ-компаний обновлённые условия оформления брони", - говорится в сообщении министерства."Были скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики. Речь идёт о перечне условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников", - добавили в Минцифры.
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it-специалисты, it-отсрочка от службы, минцифры
IT-специалисты, IT-отсрочка от службы, Минцифры
Минцифры опровергло отмену IT-отсрочки
Минцифры: оформление IT-отсрочки действует до 21 марта
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ сообщило, что IT-отсрочка, в том числе от прохождения срочной службы, остается: оформленные брони действуют до 21 марта, а в течение декабря до компаний будут доведены новые условия.
"Отсрочка для ИТ-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать, здесь ничего не меняется. ...Никаких специальных изменений для ИТ-отрасли нет, уже оформленные брони сотрудникам ИТ-компаний продолжают действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям. В течение декабря мы доведём до сведения ИТ-компаний обновлённые условия оформления брони", - говорится в сообщении министерства.
"Были скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики. Речь идёт о перечне условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников", - добавили в Минцифры.
ЦБ продлил нулевые комиссии по операциям с цифровыми рублями