https://1prime.ru/20241129/otsrochka-853208189.html

Минцифры опровергло отмену IT-отсрочки

Минцифры опровергло отмену IT-отсрочки - 29.11.2024, ПРАЙМ

Минцифры опровергло отмену IT-отсрочки

Минцифры РФ сообщило, что IT-отсрочка, в том числе от прохождения срочной службы, остается: оформленные брони действуют до 21 марта, а в течение декабря до... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T16:43+0300

2024-11-29T16:43+0300

2024-11-29T16:55+0300

it-специалисты

it-отсрочка от службы

минцифры

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ сообщило, что IT-отсрочка, в том числе от прохождения срочной службы, остается: оформленные брони действуют до 21 марта, а в течение декабря до компаний будут доведены новые условия."Отсрочка для ИТ-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать, здесь ничего не меняется. ...Никаких специальных изменений для ИТ-отрасли нет, уже оформленные брони сотрудникам ИТ-компаний продолжают действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям. В течение декабря мы доведём до сведения ИТ-компаний обновлённые условия оформления брони", - говорится в сообщении министерства."Были скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики. Речь идёт о перечне условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников", - добавили в Минцифры.

https://1prime.ru/20241129/rubl-853207950.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

it-специалисты, it-отсрочка от службы, минцифры