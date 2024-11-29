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Стало известно, кто в России чаще всего приобретает солнечные панели
Стало известно, кто в России чаще всего приобретает солнечные панели - 29.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, кто в России чаще всего приобретает солнечные панели
Чаще всего в России солнечные электростанции (СЭС) устанавливают владельцы коммерческой недвижимости, на втором месте фермеры, на третьем - производственные... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T09:33+0300
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2024-11-29T09:33+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чаще всего в России солнечные электростанции (СЭС) устанавливают владельцы коммерческой недвижимости, на втором месте фермеры, на третьем - производственные предприятия, говорится в исследовании электронной торговой площадки "ТендерПро", которое есть в распоряжении РИА Новости."Больше остальных солнечные установки строят владельцы коммерческой недвижимости (56,7%). Вторую и третью строчки по количеству введенных в эксплуатацию СЭС занимают фермеры (23%) и владельцы производственных предприятий (14%) соответственно", - говорится в материалах.Лидером среди регионов по мощности солнечных электростанций, установленных бизнесом, является Южный федеральный округ (45,8 МВт). Также в топ-5 вошли Дальневосточный (2,8 МВт), Центральный (3,3 МВт), Сибирский (2,3 МВт) и Приволжский (6,9 МВт) федеральные округа, отмечается в исследовании.Мощность СЭС, построенных бизнесом, в России достигла 61,7 МВт. Объем инвестиций юридических лиц в солнечные установки за последние 10 лет превысил 4,3 миллиарда рублей."Уже не первый год мы фиксируем в корпоративных торгах устойчивый спрос на энергосберегающие технологии. Особенно в энергодефицитных регионах, где бизнес страдает от высоких тарифов на электроэнергию, а также перебоев в энергоснабжении. По нашим подсчётам, большинство коммерческих предприятий (79,5%) проводят тендеры на сетевые солнечные электростанции и приобретают их за собственные средства либо в лизинг", - прокомментировала коммерческий директор "ТендерПро" Елена Астафьева.
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россия, солнечные панели
Энергетика, РОССИЯ, солнечные панели
Стало известно, кто в России чаще всего приобретает солнечные панели
"ТендерПро": солнечные панели чаще покупают владельцы коммерческой недвижимости
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чаще всего в России солнечные электростанции (СЭС) устанавливают владельцы коммерческой недвижимости, на втором месте фермеры, на третьем - производственные предприятия, говорится в исследовании электронной торговой площадки "ТендерПро", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Больше остальных солнечные установки строят владельцы коммерческой недвижимости (56,7%). Вторую и третью строчки по количеству введенных в эксплуатацию СЭС занимают фермеры (23%) и владельцы производственных предприятий (14%) соответственно", - говорится в материалах.
Лидером среди регионов по мощности солнечных электростанций, установленных бизнесом, является Южный федеральный округ (45,8 МВт). Также в топ-5 вошли Дальневосточный (2,8 МВт), Центральный (3,3 МВт), Сибирский (2,3 МВт) и Приволжский (6,9 МВт) федеральные округа, отмечается в исследовании.
Мощность СЭС, построенных бизнесом, в России достигла 61,7 МВт. Объем инвестиций юридических лиц в солнечные установки за последние 10 лет превысил 4,3 миллиарда рублей.
"Уже не первый год мы фиксируем в корпоративных торгах устойчивый спрос на энергосберегающие технологии. Особенно в энергодефицитных регионах, где бизнес страдает от высоких тарифов на электроэнергию, а также перебоев в энергоснабжении. По нашим подсчётам, большинство коммерческих предприятий (79,5%) проводят тендеры на сетевые солнечные электростанции и приобретают их за собственные средства либо в лизинг", - прокомментировала коммерческий директор "ТендерПро" Елена Астафьева.
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