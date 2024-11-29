https://1prime.ru/20241129/patrushev-853198394.html
Запад создает риски для важных морских грузоперевозок, заявил Патрушев
Запад создает риски для важных морских грузоперевозок, заявил Патрушев - 29.11.2024, ПРАЙМ
Запад создает риски для важных морских грузоперевозок, заявил Патрушев
Политика Запада создает для России риски срыва морских грузоперевозок и вводит ограничения на военно-морскую деятельность. Об этом сообщил помощник президента... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T14:38+0300
2024-11-29T14:38+0300
2024-11-29T14:38+0300
россия
николай патрушев
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/82632/38/826323881_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_4b006ba50110b87ca9fcc9f716b44ccb.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Политика Запада создает для России риски срыва морских грузоперевозок и вводит ограничения на военно-морскую деятельность. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев."Проводимая Западом политика создаёт для России риски, в числе которых срыв значимых морских грузоперевозок, введение ограничений на военно-морскую деятельность и установление иных запретов на осуществление морской деятельности", - подчеркнул он.По словам Патрушева, необходимо разработать и внедрить инструменты для управления морской политикой, которые будут направлены на защиту национальных интересов России.Он также отметил важность создания собственной позиции и комплексного подхода к управлению морской деятельностью в условиях сложностей, вызванных политикой Запада.
https://1prime.ru/20240619/liderstvo-849288453.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82632/38/826323881_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_395fcfcb64ca36505e3043953da95429.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, запад
РОССИЯ, Николай Патрушев, ЗАПАД
Запад создает риски для важных морских грузоперевозок, заявил Патрушев
Патрушев: Запад создает риски для экономической деятельности России на море
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Политика Запада создает для России риски срыва морских грузоперевозок и вводит ограничения на военно-морскую деятельность. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Проводимая Западом политика создаёт для России риски, в числе которых срыв значимых морских грузоперевозок, введение ограничений на военно-морскую деятельность и установление иных запретов на осуществление морской деятельности", - подчеркнул он.
По словам Патрушева, необходимо разработать и внедрить инструменты для управления морской политикой, которые будут направлены на защиту национальных интересов России.
Он также отметил важность создания собственной позиции и комплексного подхода к управлению морской деятельностью в условиях сложностей, вызванных политикой Запада.
Левитин рассказал, что нужно России для лидерства в грузоперевозках