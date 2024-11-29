https://1prime.ru/20241129/patrushev-853198394.html

Запад создает риски для важных морских грузоперевозок, заявил Патрушев

Запад создает риски для важных морских грузоперевозок, заявил Патрушев - 29.11.2024, ПРАЙМ

Запад создает риски для важных морских грузоперевозок, заявил Патрушев

Политика Запада создает для России риски срыва морских грузоперевозок и вводит ограничения на военно-морскую деятельность. Об этом сообщил помощник президента... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T14:38+0300

2024-11-29T14:38+0300

2024-11-29T14:38+0300

россия

николай патрушев

запад

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Политика Запада создает для России риски срыва морских грузоперевозок и вводит ограничения на военно-морскую деятельность. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев."Проводимая Западом политика создаёт для России риски, в числе которых срыв значимых морских грузоперевозок, введение ограничений на военно-морскую деятельность и установление иных запретов на осуществление морской деятельности", - подчеркнул он.По словам Патрушева, необходимо разработать и внедрить инструменты для управления морской политикой, которые будут направлены на защиту национальных интересов России.Он также отметил важность создания собственной позиции и комплексного подхода к управлению морской деятельностью в условиях сложностей, вызванных политикой Запада.

https://1prime.ru/20240619/liderstvo-849288453.html

запад

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россия, николай патрушев, запад