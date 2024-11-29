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Запад создает риски для важных морских грузоперевозок, заявил Патрушев - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Запад создает риски для важных морских грузоперевозок, заявил Патрушев
Запад создает риски для важных морских грузоперевозок, заявил Патрушев - 29.11.2024, ПРАЙМ
Запад создает риски для важных морских грузоперевозок, заявил Патрушев
Политика Запада создает для России риски срыва морских грузоперевозок и вводит ограничения на военно-морскую деятельность. Об этом сообщил помощник президента... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T14:38+0300
2024-11-29T14:38+0300
россия
николай патрушев
запад
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Политика Запада создает для России риски срыва морских грузоперевозок и вводит ограничения на военно-морскую деятельность. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев."Проводимая Западом политика создаёт для России риски, в числе которых срыв значимых морских грузоперевозок, введение ограничений на военно-морскую деятельность и установление иных запретов на осуществление морской деятельности", - подчеркнул он.По словам Патрушева, необходимо разработать и внедрить инструменты для управления морской политикой, которые будут направлены на защиту национальных интересов России.Он также отметил важность создания собственной позиции и комплексного подхода к управлению морской деятельностью в условиях сложностей, вызванных политикой Запада.
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запад
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россия, николай патрушев, запад
РОССИЯ, Николай Патрушев, ЗАПАД
14:38 29.11.2024
 
Запад создает риски для важных морских грузоперевозок, заявил Патрушев

Патрушев: Запад создает риски для экономической деятельности России на море

© РИА Новости . Саид Царнаев | Перейти в медиабанк#Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев
#Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Саид Царнаев
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Политика Запада создает для России риски срыва морских грузоперевозок и вводит ограничения на военно-морскую деятельность. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Проводимая Западом политика создаёт для России риски, в числе которых срыв значимых морских грузоперевозок, введение ограничений на военно-морскую деятельность и установление иных запретов на осуществление морской деятельности", - подчеркнул он.
По словам Патрушева, необходимо разработать и внедрить инструменты для управления морской политикой, которые будут направлены на защиту национальных интересов России.
Он также отметил важность создания собственной позиции и комплексного подхода к управлению морской деятельностью в условиях сложностей, вызванных политикой Запада.
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