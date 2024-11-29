https://1prime.ru/20241129/plan-853186976.html

"Оккупация и разделение": СВР раскрыла план НАТО по Украине

"Оккупация и разделение": СВР раскрыла план НАТО по Украине - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Оккупация и разделение": СВР раскрыла план НАТО по Украине

Для урегулирования украинского конфликта Запад намерен разделить страну, а также ввести "миротворческий контингент", следует из заявления пресс-бюро Службы... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T09:24+0300

2024-11-29T09:24+0300

2024-11-29T09:27+0300

политика

нато

украина

план

оккупация

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Для урегулирования украинского конфликта Запад намерен разделить страну, а также ввести "миротворческий контингент", следует из заявления пресс-бюро Службы внешней разведки России."Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента"... Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев", - подчеркнули в ведомстве.Сообщается, что украинские территории будут разделены между четырьмя государствами-членами Североатлантического альянса: Черноморское побережье будет отдано Румынии, западные области - Польше, центр и восточная часть страны - Германии, а север и столичный регион - Британии.В СВР подчеркнули, что ответ на вопрос о готовности Москвы уступить НАТО и согласиться на указанный план "очевиден".

https://1prime.ru/20241129/nato-853186856.html

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нато, украина, план, оккупация