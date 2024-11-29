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"Наихудший сценарий". Зеленскому сообщили плохие новости о помощи союзников - 29.11.2024, ПРАЙМ
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"Наихудший сценарий". Зеленскому сообщили плохие новости о помощи союзников
"Наихудший сценарий". Зеленскому сообщили плохие новости о помощи союзников - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Наихудший сценарий". Зеленскому сообщили плохие новости о помощи союзников
Назначение Дональдом Трампом Кита Келлога спецпредставителем по Украине грозит тем, что европейцам придется взять финансовую поддержку Киева на себя, передает... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T14:12+0300
2024-11-29T14:12+0300
политика
ес
сша
украина
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Назначение Дональдом Трампом Кита Келлога спецпредставителем по Украине грозит тем, что европейцам придется взять финансовую поддержку Киева на себя, передает издание Bloomberg."В преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские правительства готовятся к наихудшему сценарию", - сказано в статье.В агентстве отметили, что европейские страны оказывают финансовую помощь Украине и уже наращивают производство боеприпасов и артиллерии через немецкого поставщика и франко-немецкую холдинговую компанию. Тем не менее, они не смогут полностью заменить роль США в обеспечении Украины военной помощью."Все очевиднее становится шаткость ее (Украины - прим. ред.) борьбы", – заметили авторы материала.Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что пост спецпредставителя по Украине займет экс-советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог. Он, как известно, выступает против продолжения помощи Киеву.
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ес, сша, украина
Политика, ЕС, США, УКРАИНА
14:12 29.11.2024
 
"Наихудший сценарий". Зеленскому сообщили плохие новости о помощи союзников

Bloomberg: ЕС придется помогать Киеву в одиночку, если США откажутся

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Назначение Дональдом Трампом Кита Келлога спецпредставителем по Украине грозит тем, что европейцам придется взять финансовую поддержку Киева на себя, передает издание Bloomberg.
"В преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские правительства готовятся к наихудшему сценарию", - сказано в статье.
В агентстве отметили, что европейские страны оказывают финансовую помощь Украине и уже наращивают производство боеприпасов и артиллерии через немецкого поставщика и франко-немецкую холдинговую компанию. Тем не менее, они не смогут полностью заменить роль США в обеспечении Украины военной помощью.
"Все очевиднее становится шаткость ее (Украины - прим. ред.) борьбы", – заметили авторы материала.
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что пост спецпредставителя по Украине займет экс-советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог. Он, как известно, выступает против продолжения помощи Киеву.
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