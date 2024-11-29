https://1prime.ru/20241129/pomosch-853197343.html

"Наихудший сценарий". Зеленскому сообщили плохие новости о помощи союзников

"Наихудший сценарий". Зеленскому сообщили плохие новости о помощи союзников - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Наихудший сценарий". Зеленскому сообщили плохие новости о помощи союзников

Назначение Дональдом Трампом Кита Келлога спецпредставителем по Украине грозит тем, что европейцам придется взять финансовую поддержку Киева на себя, передает... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T14:12+0300

2024-11-29T14:12+0300

2024-11-29T14:12+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Назначение Дональдом Трампом Кита Келлога спецпредставителем по Украине грозит тем, что европейцам придется взять финансовую поддержку Киева на себя, передает издание Bloomberg."В преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские правительства готовятся к наихудшему сценарию", - сказано в статье.В агентстве отметили, что европейские страны оказывают финансовую помощь Украине и уже наращивают производство боеприпасов и артиллерии через немецкого поставщика и франко-немецкую холдинговую компанию. Тем не менее, они не смогут полностью заменить роль США в обеспечении Украины военной помощью."Все очевиднее становится шаткость ее (Украины - прим. ред.) борьбы", – заметили авторы материала.Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что пост спецпредставителя по Украине займет экс-советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог. Он, как известно, выступает против продолжения помощи Киеву.

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