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ЦБ идет на помощь рублю, попавшему в санкционно-геополитический вихрь

ЦБ идет на помощь рублю, попавшему в санкционно-геополитический вихрь - 29.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ идет на помощь рублю, попавшему в санкционно-геополитический вихрь

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал скачок волатильности: курсовой недельный диапазон составил... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T23:53+0300

2024-11-29T23:53+0300

2024-11-29T23:53+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал скачок волатильности: курсовой недельный диапазон составил 14,09-15,16 рубля за юань. То есть, китайская валюта опять обновила максимум – уже с марта 2022 года.Доллар на форексе в среду дорожал до 114,75 рубля, евро — до 120,73 рубля — тоже до максимумов с марта 2022 года. Однако во второй половине недели рубль все же отошел вверх от многолетних минимумов.В целом же, на неделе валюта КНР три сессии повышалась, а две – слабела, а в итоге юань вырос к рублю – третью неделю подряд.Эскалация напряженности в геополитической сфере и новые санкции США на российские финансовые институты стали главным фактором спекуляций, паники и атаки на рубль, которые разразились в середине недели. В ответ на это ЦБ РФ вышел на рынок с решением приостановить до конца года покупки валюты для минфина РФ в рамках бюджетного правила, оставив при этом ее продажи в рамках операций с фондом национального благосостояния (ФНБ).В итоге курс юаня на Мосбирже за неделю вырос на 42 копейки до 14,5 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 5,16 рубля до 107,74 рубля ровно, евро – на 6,88 рубля, до 114,31 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи на неделе ощутимо упали с 20,9% годовых по индикатору RUSFARCNY - в район минимумов с июня - на конец недели она равнялась 1,28% годовых.Валюта США на форексе слегка сползла за неделю от 7,246 юаня до 7,243 юаня, оставаясь в районе максимумов с начала августа. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,430 юаня, то есть с премией в 2,6% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла до 7,76 тысячи против 7,71 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОСТАВАЛСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМРубль начал рабочую неделю усилением падения против юаня, который уже в понедельник почти дотянулся до 14,5 рубля. Слабость рубля обуславливал рост геополитической напряженности, которая усилилась после выборов президента США и видимо, останется повышенной до инаугурации Дональда Трапма – в условиях действия нынешней администрации Джо Байдена.Могли подогревать ослабление рубля и заявления министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что курс рубля для экспортеров важнее ключевой ставки Центробанка, и сейчас уровень курса благоприятен для экспорта.Кульминацией роста курсов инвалют стала среда, когда ими были достигнуты многолетние максимумы. В итоге ЦБ объявил о приостановке с 28 ноября до конца 2024 года покупки валюты в ФНБ, оставив только ее продажу. Это увеличивает предложения со стороны регулятора юаней с текущих 4,3 миллиарда рублей в день до 8,4 миллиарда – до конца года.Интересно отметить, что курс рубля развернулся вверх в среду после 16.20 мск, когда, видимо, многие эксперты уже поняли, что без реакции со стороны ЦБ на резкий скачок курсовой волатильности мы не останемся. И после 18.00 мск, когда ЦБ наконец объявил о своей реакции, падавший около двух часов курс юаня после краткосрочной финальной просадки нарисовал дневной минимум в 14,27 рубля и стал понемногу корректироваться уже вверх – "на факте" уже произошедшего события…ПРОГНОЗЫЗавершение недели рубль провел в попытках консолидации-коррекции после сильного ослабления первой половины недели. Сильный импульс, затухая, порождал на рынке волны укрепления-ослабления рубля, но уже меньшей амплитуды.Вербальные интервенции при этом были направлены в поддержку рубля. Так, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет. При этом инструменты по сдерживанию инфляции могут быть разными, но решение по ключевой ставке должен принимать Банк России, сказал он.Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что волатильность курса рубля последней недели временна, ситуация уже начала стабилизироваться, и угроз для финансовой стабильности в РФ из-за курса рубля нет.Также Габуния напомнил про меры по борьбе с волатильностью курса рубля. ЦБ РФ будет выбирать их в зависимости от ситуации, среди них могут быть формы предоставления ликвидности, прямые операции на рынке и изменение операций ЦБ, связанных с зеркалированием по бюджетному правилу, отметил он.Таким образом, начало зимы рубль, видимо, встретит стабилизацией, а юань продолжит колебаться около текущего уровня в 14,5 рубля.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, мосбиржа, рубль, курсы валют, российский рынок акций