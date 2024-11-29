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Кабмин отменил с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь

Кабмин отменил с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь - 29.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин отменил с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь

Правительство России отменило с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь, а также продлило до конца года мораторий на экспортные пошлины на антрацит и... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T12:07+0300

2024-11-29T12:07+0300

2024-11-29T12:15+0300

коксующийся уголь

экспортная пошлина

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство России отменило с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь, а также продлило до конца года мораторий на экспортные пошлины на антрацит и энергетический уголь, сообщает кабмин РФ."Правительство приняло решение отменить экспортную пошлину на коксующийся уголь и продлить мораторий на действие экспортных пошлин в отношении антрацита и энергетического угля. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли. Согласно подписанному постановлению, пошлина на коксующийся уголь отменена с 1 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241129/prodovolstvie-853192164.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

коксующийся уголь, экспортная пошлина