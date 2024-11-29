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Кабмин отменил с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Кабмин отменил с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь
Кабмин отменил с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь - 29.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин отменил с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь
Правительство России отменило с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь, а также продлило до конца года мораторий на экспортные пошлины на антрацит и... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:07+0300
2024-11-29T12:15+0300
коксующийся уголь
экспортная пошлина
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство России отменило с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь, а также продлило до конца года мораторий на экспортные пошлины на антрацит и энергетический уголь, сообщает кабмин РФ."Правительство приняло решение отменить экспортную пошлину на коксующийся уголь и продлить мораторий на действие экспортных пошлин в отношении антрацита и энергетического угля. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли. Согласно подписанному постановлению, пошлина на коксующийся уголь отменена с 1 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
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коксующийся уголь, экспортная пошлина
коксующийся уголь, экспортная пошлина
12:07 29.11.2024 (обновлено: 12:15 29.11.2024)
 
Кабмин отменил с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь

Кабмин: экспортная пошлина на коксующийся уголь отменена с 1 декабря

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство России отменило с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь, а также продлило до конца года мораторий на экспортные пошлины на антрацит и энергетический уголь, сообщает кабмин РФ.
"Правительство приняло решение отменить экспортную пошлину на коксующийся уголь и продлить мораторий на действие экспортных пошлин в отношении антрацита и энергетического угля. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли. Согласно подписанному постановлению, пошлина на коксующийся уголь отменена с 1 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
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