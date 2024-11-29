https://1prime.ru/20241129/poshlina-853191731.html
Кабмин отменил с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь
Кабмин отменил с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь - 29.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин отменил с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь
Правительство России отменило с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь, а также продлило до конца года мораторий на экспортные пошлины на антрацит и... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:07+0300
2024-11-29T12:07+0300
2024-11-29T12:15+0300
коксующийся уголь
экспортная пошлина
https://cdnn.1prime.ru/img/83856/66/838566696_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8b63f1d1fb7e6614d3e0391fe0e12f6f.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство России отменило с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь, а также продлило до конца года мораторий на экспортные пошлины на антрацит и энергетический уголь, сообщает кабмин РФ."Правительство приняло решение отменить экспортную пошлину на коксующийся уголь и продлить мораторий на действие экспортных пошлин в отношении антрацита и энергетического угля. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли. Согласно подписанному постановлению, пошлина на коксующийся уголь отменена с 1 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20241129/prodovolstvie-853192164.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83856/66/838566696_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ac8d2ffc4799e7f6f91f2531f8961f62.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коксующийся уголь, экспортная пошлина
коксующийся уголь, экспортная пошлина
Кабмин отменил с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь
Кабмин: экспортная пошлина на коксующийся уголь отменена с 1 декабря
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство России отменило с 1 декабря экспортную пошлину на коксующийся уголь, а также продлило до конца года мораторий на экспортные пошлины на антрацит и энергетический уголь, сообщает кабмин РФ.
"Правительство приняло решение отменить экспортную пошлину на коксующийся уголь и продлить мораторий на действие экспортных пошлин в отношении антрацита и энергетического угля. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли. Согласно подписанному постановлению, пошлина на коксующийся уголь отменена с 1 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
ФАО заявила о двукратном росте мировой торговли продовольствием