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Кабмин продлил мораторий на пошлины по антрациту и энергетическому углю

Кабмин продлил мораторий на пошлины по антрациту и энергетическому углю - 29.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин продлил мораторий на пошлины по антрациту и энергетическому углю

Правительство России продлило мораторий на действие экспортных пошлин по антрациту и энергетическому углю, следует из заявления кабмина. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T12:08+0300

2024-11-29T12:08+0300

2024-11-29T12:16+0300

добыча антрацита

уголь

экспортная пошлина

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство России продлило мораторий на действие экспортных пошлин по антрациту и энергетическому углю, следует из заявления кабмина."Мораторий на действие пошлин в отношении энергетического угля и антрацита продлен до конца 2024 года. С 1 января 2025 года пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь перестанут действовать", - добавляется там.В кабмине РФ уточнили, что гибкие экспортные пошлины на вывоз антрацита, энергетического и коксующегося угля действовали с 1 октября 2023 года, а затем в отношении антрацита и энергетического угля они были приостановлены с 1 мая по 30 ноября 2024 года.

https://1prime.ru/20241129/poshlina-853191731.html

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добыча антрацита, уголь, экспортная пошлина