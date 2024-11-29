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Кабмин продлил мораторий на пошлины по антрациту и энергетическому углю - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Кабмин продлил мораторий на пошлины по антрациту и энергетическому углю
Кабмин продлил мораторий на пошлины по антрациту и энергетическому углю - 29.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин продлил мораторий на пошлины по антрациту и энергетическому углю
Правительство России продлило мораторий на действие экспортных пошлин по антрациту и энергетическому углю, следует из заявления кабмина. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:08+0300
2024-11-29T12:16+0300
добыча антрацита
уголь
экспортная пошлина
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство России продлило мораторий на действие экспортных пошлин по антрациту и энергетическому углю, следует из заявления кабмина."Мораторий на действие пошлин в отношении энергетического угля и антрацита продлен до конца 2024 года. С 1 января 2025 года пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь перестанут действовать", - добавляется там.В кабмине РФ уточнили, что гибкие экспортные пошлины на вывоз антрацита, энергетического и коксующегося угля действовали с 1 октября 2023 года, а затем в отношении антрацита и энергетического угля они были приостановлены с 1 мая по 30 ноября 2024 года.
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добыча антрацита, уголь, экспортная пошлина
добыча антрацита, уголь, экспортная пошлина
12:08 29.11.2024 (обновлено: 12:16 29.11.2024)
 

Кабмин продлил мораторий на пошлины по антрациту и энергетическому углю

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУголь на складе
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство России продлило мораторий на действие экспортных пошлин по антрациту и энергетическому углю, следует из заявления кабмина.
"Мораторий на действие пошлин в отношении энергетического угля и антрацита продлен до конца 2024 года. С 1 января 2025 года пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь перестанут действовать", - добавляется там.
В кабмине РФ уточнили, что гибкие экспортные пошлины на вывоз антрацита, энергетического и коксующегося угля действовали с 1 октября 2023 года, а затем в отношении антрацита и энергетического угля они были приостановлены с 1 мая по 30 ноября 2024 года.
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