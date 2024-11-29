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"Серьезно повлияет": СМИ раскрыли, как решение Трампа разрушит бизнес Маска

"Серьезно повлияет": СМИ раскрыли, как решение Трампа разрушит бизнес Маска - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Серьезно повлияет": СМИ раскрыли, как решение Трампа разрушит бизнес Маска

Готовность будущей администрации США повысить пошлины на товары из Китая может сильнейшим образом сказаться на компании американского миллиардера Илона Маска... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T16:38+0300

2024-11-29T16:38+0300

2024-11-29T16:38+0300

экономика

илон маск

дональд трамп

бизнес

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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Готовность будущей администрации США повысить пошлины на товары из Китая может сильнейшим образом сказаться на компании американского миллиардера Илона Маска Tesla, которая занимается производством электромобилей, сообщает газета Financial Times. Как утверждает издание, Tesla получила "миллиарды долларов в виде дешевых кредитов, субсидий и налоговых льгот" от китайского правительства. "Кажется, что администрация, к которой Маск присоединится, ...готова выполнить угрозы, озвученные во время предвыборной кампании Трампа, относительно резкого повышения пошлин на весь китайский импорт в США. Подобное решение может серьезно повлиять на бизнес Tesla", - говорится в материале издания. При этом аналитик американского инвестиционного банка Jefferies Филипп Ушуа считает, что с учетом рисков для Tesla можно ожидать, что Маск окажет "сдерживающее влияние" на планируемую Дональдом Трампом тарифную политику. В начале ноября агентство Блумберг передавало, что Маск может стать посредником в торговых отношениях Китая и США в случае победы Трампа на выборах. Позднее журнал Newsweek писал, что Трамп и Маск могут поссориться из-за Китая, поскольку миллиардер может выступить против жесткой экономической политики в отношении Китая. Трамп, еще будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас. По данным журнала Newsweek, у компании Tesla есть "гигафабрика" в Шанхае, на которой производятся автомобили для китайского внутреннего рынка и Океании. К 2022 году на КНР приходилось около 22,5% от совокупной выручки компании. В связи с этим до сих пор Маск был осторожен в своих высказываниях в отношении Коммунистической партии Китая.

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илон маск, дональд трамп, бизнес