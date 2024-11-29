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ЦБ зафиксировал снижение выдачи потребкредитов закредитованным россиянам

ЦБ зафиксировал снижение выдачи потребкредитов закредитованным россиянам - 29.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал снижение выдачи потребкредитов закредитованным россиянам

Банки РФ в третьем квартале снизили выдачи потребительских кредитов закредитованным гражданам, последовательное ужесточение макропруденциальных лимитов (МПЛ)... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:06+0300

2024-11-29T15:06+0300

2024-11-29T15:06+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Банки РФ в третьем квартале снизили выдачи потребительских кредитов закредитованным гражданам, последовательное ужесточение макропруденциальных лимитов (МПЛ) привело к более сбалансированной структуре кредитования, говорится в "Обзоре финансовой стабильности Банка России" за второй-третий кварталы 2024 года. "Ужесточение денежно-кредитной и макропруденциальной политики Банка России способствовало замедлению роста потребительского кредитования в третьем квартале 2024 года. Последовательное ужесточение макропруденциальных лимитов (МПЛ) привело к более сбалансированной структуре кредитования: доля выданных необеспеченных кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% сократилась с 63% по итогам четвертого квартала 2022 года (накануне введения МПЛ) до 28% в третьем квартале 2024 года", - указывается в обзоре. Однако ускоренный рост кредитования в конце 2023 - первой половине 2024 года сопровождался ростом доходов населения и расширением базы заемщиков, включением в нее граждан, ранее не имевших кредитной истории, но готовых брать кредиты по высоким процентным ставкам. Это привело к некоторому ухудшению качества кредитных портфелей - росту доли кредитов с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи, отмечает ЦБ. Кроме того, наблюдался значительный рост выдач автокредитов и нецелевых потребительских кредитов под залог автомобиля. Большая часть таких кредитов предоставлялась заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой: во втором квартале 2024 года доля выдач с ПДН выше 50% по автокредитам составила 60%, а по нецелевым кредитам под залог автомобиля - 80%, указывается в обзоре. Для поддержания достаточного запаса капитала банков на случай роста потерь по наиболее рискованным розничным кредитам и ускорения перехода к более сбалансированной структуре кредитования Банк России дважды ужесточал надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, а также впервые установил надбавки по автокредитам и нецелевым кредитам под залог автомобиля, напоминает ЦБ.

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