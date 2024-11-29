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Чистая прибыль "Трансфин-М" по МСФО выросла в 1,2 раза

Чистая прибыль "Трансфин-М" по МСФО выросла в 1,2 раза - 29.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Трансфин-М" по МСФО выросла в 1,2 раза

Чистая прибыль "Трансфин-М" по МСФО увеличилась по итогам первых трёх кварталов в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 19,334... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T11:24+0300

2024-11-29T11:24+0300

2024-11-29T11:24+0300

экономика

россия

трансфин-м

прибыль

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Трансфин-М" по МСФО увеличилась по итогам первых трёх кварталов в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 19,334 миллиарда рублей, следует из отчета этой лизинговой компании. Прибыль до расходов по налогу на прибыль увеличилась также в 1,2 раза и составила 23,688 миллиарда рублей. Прибыль от операционной деятельности за отчетный период выросла в 1,3 раза, до 32,103 миллиарда. Капитал компании на 30 сентября составил 41,384 миллиарда рублей, увеличившись с 37,315 миллиарда на 31 декабря прошлого года. Активы за отчетный период составили почти 154,676 миллиарда рублей по сравнению с 154,479 миллиарда на конец прошлого года. "Трансфин-М" - одна из крупнейших лизинговых компаний России, на 100% принадлежит "ТФМ-Гаранту".

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россия, трансфин-м, прибыль