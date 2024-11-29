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Чистая прибыль "Интер РАО" выросла за 9 месяцев на 14% - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Интер РАО" выросла за 9 месяцев на 14%
Чистая прибыль "Интер РАО" выросла за 9 месяцев на 14% - 29.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Интер РАО" выросла за 9 месяцев на 14%
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 14%, до 110,9 миллиарда рублей, показатель EBITDA снизился на 9,8%, до 114,7 миллиарда | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:09+0300
2024-11-29T12:09+0300
чистая прибыль "интер рао"
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 14%, до 110,9 миллиарда рублей, показатель EBITDA снизился на 9,8%, до 114,7 миллиарда рублей, сообщила компания."Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 110,9 миллиарда рублей, увеличившись на 13,6 миллиарда рублей (14,0%) по сравнению c результатами сопоставимого периода", - говорится в сообщении.Выручка "Интер РАО" выросла на 12,5%, до 1,09 триллиона рублей."Показатель операционной доходности EBITDA составил 114,7 миллиарда рублей, снизившись на 12,5 миллиарда рублей, или 9,8% по сравнению с результатом сопоставимого периода", - добавляется в сообщении.
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чистая прибыль "интер рао"
чистая прибыль "Интер РАО"
12:09 29.11.2024
 
Чистая прибыль "Интер РАО" выросла за 9 месяцев на 14%

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО выросла за 9 месяцев до 110,9 миллиарда рублей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк#Первая в России электростанция с парогазовым бинарным циклом
#Первая в России электростанция с парогазовым бинарным циклом - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 14%, до 110,9 миллиарда рублей, показатель EBITDA снизился на 9,8%, до 114,7 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 110,9 миллиарда рублей, увеличившись на 13,6 миллиарда рублей (14,0%) по сравнению c результатами сопоставимого периода", - говорится в сообщении.
Выручка "Интер РАО" выросла на 12,5%, до 1,09 триллиона рублей.
"Показатель операционной доходности EBITDA составил 114,7 миллиарда рублей, снизившись на 12,5 миллиарда рублей, или 9,8% по сравнению с результатом сопоставимого периода", - добавляется в сообщении.
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