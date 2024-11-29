https://1prime.ru/20241129/pribyl-853192054.html
Чистая прибыль "Интер РАО" выросла за 9 месяцев на 14%
Чистая прибыль "Интер РАО" выросла за 9 месяцев на 14% - 29.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Интер РАО" выросла за 9 месяцев на 14%
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 14%, до 110,9 миллиарда рублей, показатель EBITDA снизился на 9,8%, до 114,7 миллиарда | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:09+0300
2024-11-29T12:09+0300
2024-11-29T12:09+0300
чистая прибыль "интер рао"
https://cdnn.1prime.ru/img/82663/47/826634742_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_de32e3c7aca04e2d937d204017ce9bc8.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 14%, до 110,9 миллиарда рублей, показатель EBITDA снизился на 9,8%, до 114,7 миллиарда рублей, сообщила компания."Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 110,9 миллиарда рублей, увеличившись на 13,6 миллиарда рублей (14,0%) по сравнению c результатами сопоставимого периода", - говорится в сообщении.Выручка "Интер РАО" выросла на 12,5%, до 1,09 триллиона рублей."Показатель операционной доходности EBITDA составил 114,7 миллиарда рублей, снизившись на 12,5 миллиарда рублей, или 9,8% по сравнению с результатом сопоставимого периода", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20241129/denezhnaya_massa-853191229.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82663/47/826634742_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f98e3d95a75e229789ea2a8d189f61c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чистая прибыль "интер рао"
чистая прибыль "Интер РАО"
Чистая прибыль "Интер РАО" выросла за 9 месяцев на 14%
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО выросла за 9 месяцев до 110,9 миллиарда рублей
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 14%, до 110,9 миллиарда рублей, показатель EBITDA снизился на 9,8%, до 114,7 миллиарда рублей, сообщила компания.
"Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 110,9 миллиарда рублей, увеличившись на 13,6 миллиарда рублей (14,0%) по сравнению c результатами сопоставимого периода", - говорится в сообщении.
Выручка "Интер РАО" выросла на 12,5%, до 1,09 триллиона рублей.
"Показатель операционной доходности EBITDA составил 114,7 миллиарда рублей, снизившись на 12,5 миллиарда рублей, или 9,8% по сравнению с результатом сопоставимого периода", - добавляется в сообщении.
Банк России отметил рост объема денежной массы страны