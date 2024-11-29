https://1prime.ru/20241129/pribyl-853192054.html

Чистая прибыль "Интер РАО" выросла за 9 месяцев на 14%

Чистая прибыль "Интер РАО" выросла за 9 месяцев на 14% - 29.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Интер РАО" выросла за 9 месяцев на 14%

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 14%, до 110,9 миллиарда рублей, показатель EBITDA снизился на 9,8%, до 114,7 миллиарда | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T12:09+0300

2024-11-29T12:09+0300

2024-11-29T12:09+0300

чистая прибыль "интер рао"

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в январе-сентябре 2024 года выросла на 14%, до 110,9 миллиарда рублей, показатель EBITDA снизился на 9,8%, до 114,7 миллиарда рублей, сообщила компания."Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 110,9 миллиарда рублей, увеличившись на 13,6 миллиарда рублей (14,0%) по сравнению c результатами сопоставимого периода", - говорится в сообщении.Выручка "Интер РАО" выросла на 12,5%, до 1,09 триллиона рублей."Показатель операционной доходности EBITDA составил 114,7 миллиарда рублей, снизившись на 12,5 миллиарда рублей, или 9,8% по сравнению с результатом сопоставимого периода", - добавляется в сообщении.

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чистая прибыль "интер рао"