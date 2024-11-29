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Прибыль "Аэрофлота" за 9 месяцев составила 59,9 миллиарда рублей - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Прибыль "Аэрофлота" за 9 месяцев составила 59,9 миллиарда рублей
Прибыль "Аэрофлота" за 9 месяцев составила 59,9 миллиарда рублей - 29.11.2024, ПРАЙМ
Прибыль "Аэрофлота" за 9 месяцев составила 59,9 миллиарда рублей
Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в январе-сентябре 2024 года составила 59,9 миллиарда рублей против убытка 111,3 миллиарда рублей год назад, сообщила... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T13:04+0300
2024-11-29T13:07+0300
прибыль
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в январе-сентябре 2024 года составила 59,9 миллиарда рублей против убытка 111,3 миллиарда рублей год назад, сообщила компания. "Чистая прибыль группы "Аэрофлот" за девять месяцев 2024 года составила 59 936 миллиона рублей, против убытка 111 322 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года. При этом оба показателя содержат эффект курсовых переоценок, а также ряд других единоразовых эффектов", - говорится в сообщении. Поясняется, что чистая прибыль девяти месяцев 2024 года содержит эффект положительной валютной переоценки арендных обязательств в размере 5,8 миллиарда рублей, положительный единоразовый нетто-эффект страхового урегулирования в размере почти 4 миллиарда рублей, а также ряд других эффектов в нетто-размере 1,6 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль группы составила 48,6 миллиарда рублей против скорректированного убытка 2,6 миллиарда рублей годом ранее. Выручка за 9 месяцев выросла на 44,3% - до 636,6 миллиарда рублей, скорректированая EBITDА - на 31,6% - до 184,3 миллиарда рублей.
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прибыль
прибыль
13:04 29.11.2024 (обновлено: 13:07 29.11.2024)
 
Прибыль "Аэрофлота" за 9 месяцев составила 59,9 миллиарда рублей

"Аэрофлот" за 9 месяцев получил 59,9 млрд рублей прибыли против 111,3 млрд рублей убытка

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот"
Стюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в январе-сентябре 2024 года составила 59,9 миллиарда рублей против убытка 111,3 миллиарда рублей год назад, сообщила компания.
"Чистая прибыль группы "Аэрофлот" за девять месяцев 2024 года составила 59 936 миллиона рублей, против убытка 111 322 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года. При этом оба показателя содержат эффект курсовых переоценок, а также ряд других единоразовых эффектов", - говорится в сообщении.
Поясняется, что чистая прибыль девяти месяцев 2024 года содержит эффект положительной валютной переоценки арендных обязательств в размере 5,8 миллиарда рублей, положительный единоразовый нетто-эффект страхового урегулирования в размере почти 4 миллиарда рублей, а также ряд других эффектов в нетто-размере 1,6 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль группы составила 48,6 миллиарда рублей против скорректированного убытка 2,6 миллиарда рублей годом ранее.
Выручка за 9 месяцев выросла на 44,3% - до 636,6 миллиарда рублей, скорректированая EBITDА - на 31,6% - до 184,3 миллиарда рублей.
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