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Прибыль "Аэрофлота" за 9 месяцев составила 59,9 миллиарда рублей

Прибыль "Аэрофлота" за 9 месяцев составила 59,9 миллиарда рублей - 29.11.2024, ПРАЙМ

Прибыль "Аэрофлота" за 9 месяцев составила 59,9 миллиарда рублей

Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в январе-сентябре 2024 года составила 59,9 миллиарда рублей против убытка 111,3 миллиарда рублей год назад, сообщила... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T13:04+0300

2024-11-29T13:04+0300

2024-11-29T13:07+0300

прибыль

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в январе-сентябре 2024 года составила 59,9 миллиарда рублей против убытка 111,3 миллиарда рублей год назад, сообщила компания. "Чистая прибыль группы "Аэрофлот" за девять месяцев 2024 года составила 59 936 миллиона рублей, против убытка 111 322 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года. При этом оба показателя содержат эффект курсовых переоценок, а также ряд других единоразовых эффектов", - говорится в сообщении. Поясняется, что чистая прибыль девяти месяцев 2024 года содержит эффект положительной валютной переоценки арендных обязательств в размере 5,8 миллиарда рублей, положительный единоразовый нетто-эффект страхового урегулирования в размере почти 4 миллиарда рублей, а также ряд других эффектов в нетто-размере 1,6 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль группы составила 48,6 миллиарда рублей против скорректированного убытка 2,6 миллиарда рублей годом ранее. Выручка за 9 месяцев выросла на 44,3% - до 636,6 миллиарда рублей, скорректированая EBITDА - на 31,6% - до 184,3 миллиарда рублей.

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прибыль