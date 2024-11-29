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Банк России отметил сокращение чистой прибыли страховщиков

Банк России отметил сокращение чистой прибыли страховщиков - 29.11.2024, ПРАЙМ

Банк России отметил сокращение чистой прибыли страховщиков

Чистая прибыль страховщиков РФ за 9 месяцев снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 326,4 миллиарда рублей на фоне отрицательной... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:04+0300

2024-11-29T15:04+0300

2024-11-29T15:04+0300

банк россии

страховщики

прибыль

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль страховщиков РФ за 9 месяцев снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 326,4 миллиарда рублей на фоне отрицательной переоценки торгового портфеля и невысокого результата от операций с валютой, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй-третий кварталы 2024 года. "Чистая прибыль страхового сектора за 9 месяцев 2024 года снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 326,4 миллиарда рублей. Основными факторами сокращения прибыли стали отрицательная переоценка торгового портфеля и невысокий результат от операций с валютой. В результате, несмотря на рост процентных доходов по депозитам, инвестиционные доходы страховщиков за 9 месяцев 2024 года упали на 25%. Как следствие, за год показатель ROE (рентабельности капитала - ред.) страховщиков снизился до 18%", - указывает ЦБ РФ. "На фоне нисходящего тренда на рынке ценных бумаг страховщики пересматривают инвестиционные стратегии, снижая дюрацию портфеля ценных бумаг и отдавая все большее предпочтение депозитам. По данным на 30 сентября 2024 года, страховщики увеличили долю краткосрочных депозитов (до 1 года) в структуре активов до 27,5%, что на 5,9 п.п. выше показателя на начало года", - указывается там же. Рост доли депозитов позволяет обеспечить одновременное выполнение двух условий: наличие предсказуемого денежного потока по высокой ставке и снижение размера требуемого капитала в условиях общего ужесточения нормативных требований. Так, с 1 июля 2024 года состоялось плановое увеличение риск-коэффициентов для расчета нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств страховщиков, отмечается там же. Как поясняет ЦБ, основной рост пришелся на оценку процентного риска. В результате нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств на 30 сентября 2024 года снизилось на 34,8 п.п. по сравнению с началом года, до 177,9%. В то же время страховщики все еще имеют значительный запас капитала. За 9 месяцев 2024 года страховщики выплатили дивидендов на 141,4 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года (96,4 миллиарда рублей).

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страховщики, прибыль