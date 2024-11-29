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"Вкусно – и точка" восстановила работу приложения после сбоя

"Вкусно – и точка" восстановила работу приложения после сбоя - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Вкусно – и точка" восстановила работу приложения после сбоя

Работоспособность приложения "Вкусно – и точка" восстановлена после сбоя, сообщила компания. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T21:51+0300

2024-11-29T21:51+0300

2024-11-29T21:51+0300

россия

технологии

мобильное приложение

"вкусно - и точка"

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Работоспособность приложения "Вкусно – и точка" восстановлена после сбоя, сообщила компания. "Работоспособность приложения "Вкусно – и точка" восстановлена", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Ранее в пятницу в компании сообщали, что в работе приложения наблюдается сбой. Роскомнадзор заявлял, что в рунете в работе ряда банковских сервисов, служб доставки и операторов связи произошел временный сбой.

https://1prime.ru/20241129/bilety-853214510.html

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россия, технологии, мобильное приложение, "вкусно - и точка"