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"Вкусно – и точка" восстановила работу приложения после сбоя
"Вкусно – и точка" восстановила работу приложения после сбоя - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Вкусно – и точка" восстановила работу приложения после сбоя
Работоспособность приложения "Вкусно – и точка" восстановлена после сбоя, сообщила компания. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T21:51+0300
2024-11-29T21:51+0300
2024-11-29T21:51+0300
россия
технологии
мобильное приложение
"вкусно - и точка"
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Работоспособность приложения "Вкусно – и точка" восстановлена после сбоя, сообщила компания. "Работоспособность приложения "Вкусно – и точка" восстановлена", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Ранее в пятницу в компании сообщали, что в работе приложения наблюдается сбой. Роскомнадзор заявлял, что в рунете в работе ряда банковских сервисов, служб доставки и операторов связи произошел временный сбой.
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россия, технологии, мобильное приложение, "вкусно - и точка"
РОССИЯ, Технологии, мобильное приложение, "Вкусно - и точка"
"Вкусно – и точка" восстановила работу приложения после сбоя
"Вкусно – и точка": работа приложения восстановлена после сбоя
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Работоспособность приложения "Вкусно – и точка" восстановлена после сбоя, сообщила компания.
"Работоспособность приложения "Вкусно – и точка" восстановлена", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Ранее в пятницу в компании сообщали, что в работе приложения наблюдается сбой.
Роскомнадзор заявлял, что в рунете в работе ряда банковских сервисов, служб доставки и операторов связи произошел временный сбой.
Оформление билетов "Аэрофлота" вновь стало доступным