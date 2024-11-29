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Кабмин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2026 года - 29.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241129/prodembargo-853196031.html
Кабмин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2026 года
Кабмин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2026 года - 29.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2026 года
Правительство продлило действие российского продовольственного эмбарго до конца 2026 года и распространило его на Новую Зеландию, следует из соответствующего... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T13:22+0300
2024-11-29T13:23+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство продлило действие российского продовольственного эмбарго до конца 2026 года и распространило его на Новую Зеландию, следует из соответствующего постановления кабмина. В рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина правительство утвердило постановление, продлевающее до конца 2026 года срок действия продовольственного эмбарго, запрещающего ввоз продукции из государств, которые ввели санкции против России. Этим же постановлением расширен перечень стран, попадающих под действие продовольственного эмбарго. Теперь, помимо США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна, в него входит и Новая Зеландия. Отмечается, что к запрещенным к ввозу продуктам, как и прежде, относятся мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная и другая продукция. Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала эти меры. Так, сентябре текущего года президент России продлил действие продовольственного эмбарго на 2025 и 2026 годы.
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россия
Экономика, РОССИЯ
13:22 29.11.2024 (обновлено: 13:23 29.11.2024)
 
Кабмин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2026 года

Кабмин продлил действие продэмбарго, распространив на Новую Зеландию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство продлило действие российского продовольственного эмбарго до конца 2026 года и распространило его на Новую Зеландию, следует из соответствующего постановления кабмина.
В рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина правительство утвердило постановление, продлевающее до конца 2026 года срок действия продовольственного эмбарго, запрещающего ввоз продукции из государств, которые ввели санкции против России.
Этим же постановлением расширен перечень стран, попадающих под действие продовольственного эмбарго. Теперь, помимо США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна, в него входит и Новая Зеландия.
Отмечается, что к запрещенным к ввозу продуктам, как и прежде, относятся мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная и другая продукция.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала эти меры. Так, сентябре текущего года президент России продлил действие продовольственного эмбарго на 2025 и 2026 годы.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго
18 сентября, 21:04
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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