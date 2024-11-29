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Кабмин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2026 года

Кабмин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2026 года - 29.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2026 года

Правительство продлило действие российского продовольственного эмбарго до конца 2026 года и распространило его на Новую Зеландию, следует из соответствующего... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T13:22+0300

2024-11-29T13:22+0300

2024-11-29T13:23+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство продлило действие российского продовольственного эмбарго до конца 2026 года и распространило его на Новую Зеландию, следует из соответствующего постановления кабмина. В рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина правительство утвердило постановление, продлевающее до конца 2026 года срок действия продовольственного эмбарго, запрещающего ввоз продукции из государств, которые ввели санкции против России. Этим же постановлением расширен перечень стран, попадающих под действие продовольственного эмбарго. Теперь, помимо США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна, в него входит и Новая Зеландия. Отмечается, что к запрещенным к ввозу продуктам, как и прежде, относятся мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная и другая продукция. Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала эти меры. Так, сентябре текущего года президент России продлил действие продовольственного эмбарго на 2025 и 2026 годы.

https://1prime.ru/20240918/embargo-851660320.html

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