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ФАО заявила о двукратном росте мировой торговли продовольствием

ФАО заявила о двукратном росте мировой торговли продовольствием - 29.11.2024, ПРАЙМ

ФАО заявила о двукратном росте мировой торговли продовольствием

Международная торговля продовольствием выросла более чем вдвое во всех категориях с 2000 года, что привело, с одной стороны, к сокращению масштабов недоедания,... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T12:09+0300

2024-11-29T12:09+0300

2024-11-29T12:11+0300

экономика

фао

продовольствие

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РИМ, 29 ноя – ПРАЙМ. Международная торговля продовольствием выросла более чем вдвое во всех категориях с 2000 года, что привело, с одной стороны, к сокращению масштабов недоедания, а с другой - к росту распространенности ожирения, следует из опубликованного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции". "В период с 2000 по 2022 год объем торговли продуктами питания вырос более чем вдвое", - отмечается в документе, поступившем в РИА Новости. В пресс-релизе к нему указывается, что с 2000 года торговля продовольствием увеличилась по всем категориям продуктов питания и на всех уровнях переработки. Наибольшая доля продаваемых калорий приходится на основные продовольственные товары, такие как рис, кукуруза и пшеница, но их доля снижается, в то время как растет доля жиров и масел, бобовых, семян и орехов, а также продуктов животного происхождения. "Цены на продукты питания, как правило, ниже в странах, открытых для торговли. Этот вывод применим ко всем видам, включая товары массового спроса, свежие и обработанные пищевые продукты. Хотя торговля продуктами питания является краеугольным камнем продовольственной безопасности, в некоторых контекстах она может вызывать нежелательные эффекты, в частности, ожирение", - говорится в материалах. Там указывается, что рост международной торговли продуктами питания и сельскохозяйственной продукцией вносит "существенный вклад в разнообразие, наличие и финансовую доступность продуктов питания и питательных веществ во всем мире". В то же время торговля может стать ускорителем нежелательных изменений в моделях питания, увеличивая потребление продуктов с низкой пищевой ценностью и высоким содержанием жиров, сахара и соли. Как подчеркивается в докладе, снижение распространенности недоедания и задержки роста у детей в возрасте до пяти лет и тенденция к росту распространенности избыточного веса и ожирения являются характерными чертами изменений в питании. Эти тенденции очевидны во всех странах. "Распространенность недоедания в мире, которая является основным показателем ФАО для оценки голода, снизилась до 9,2% в 2022 году с 12,7% в 2000 году. За этот период распространенность ожирения среди взрослого населения в мире увеличилась с 8,7% до 15,8%", - подчеркивает подразделение ООН. Международная торговля в среднем удваивает разнообразие продуктов питания, доступных в стране, стимулируя более разнообразные поставки продовольствия и рационы питания, что является плюсом для стран с менее разнообразным географическим положением, таких как Кирибати или Норвегия, поясняют авторы доклада.

https://1prime.ru/20241004/fao-851965797.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фао, продовольствие