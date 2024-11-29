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"Магнит" запустил первый на Кубани агрегатор фермерской продукции

"Магнит" запустил первый на Кубани агрегатор фермерской продукции - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Магнит" запустил первый на Кубани агрегатор фермерской продукции

Ритейлер "Магнит" запустил первый в Краснодарском крае агрегатор фермерской продукции, поставлять продукты в магазины сети начнут четыре местных хозяйства,... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T12:28+0300

2024-11-29T12:28+0300

2024-11-29T12:28+0300

магнит

кубань

фермерская продукция

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КРАСНОДАР, 29 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" запустил первый в Краснодарском крае агрегатор фермерской продукции, поставлять продукты в магазины сети начнут четыре местных хозяйства, сообщили РИА Новости в копании. "Магнит", один из ведущих ритейлеров в России, совместно с СППСК (сельскохозяйственным кооперативом - ред.) "Солнечный круг" запустил агрегатор фермерской продукции в Краснодарском крае. Агрегатор – формат сотрудничества с фермерами, который развивает "Магнит", чтобы упростить путь фермерских товаров на полки своих магазинов”, - говорится в сообщении. Отмечается, что на первом этапе к агрегатору подключились четыре фермерских хозяйства. Речь идёт о поставках молока, творога, йогурта, кефира, ряженки, сыра и мясной гастрономии. Сейчас объем поставок через агрегатор оценивается более чем в 150 тонн в год. Уточняется, что агрегатор обеспечивает централизованные закупки и поставки фермерской продукции, инфраструктуру для ее хранения и упаковки, а также предлагает фермерам, например, консультации по вопросам производства и сбыта, помощь в оформлении необходимой документации, маркировке. "Фермерский агрегатор "Магнита" стал первым подобным проектом на Кубани. На старте поставки через агрегатор будут запущены в девяти населенных пунктах: сначала в Краснодаре, Горячем ключе, Новой Адыгее, а затем в Сочи, Адлере, Туапсе, Анапе, Новороссийске и Геленджике", - отмечают в компании. Всего фермерская продукция будет представлена более чем в 40 магазинах розничной сети, заключили в компании.

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магнит, кубань, фермерская продукция