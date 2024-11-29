https://1prime.ru/20241129/produkty-853193003.html
"Магнит" запустил первый на Кубани агрегатор фермерской продукции
"Магнит" запустил первый на Кубани агрегатор фермерской продукции - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Магнит" запустил первый на Кубани агрегатор фермерской продукции
Ритейлер "Магнит" запустил первый в Краснодарском крае агрегатор фермерской продукции, поставлять продукты в магазины сети начнут четыре местных хозяйства,... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:28+0300
2024-11-29T12:28+0300
2024-11-29T12:28+0300
магнит
кубань
фермерская продукция
https://cdnn.1prime.ru/img/83385/06/833850696_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_b470f4b795647b862127735e9d2f3d12.jpg
КРАСНОДАР, 29 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" запустил первый в Краснодарском крае агрегатор фермерской продукции, поставлять продукты в магазины сети начнут четыре местных хозяйства, сообщили РИА Новости в копании. "Магнит", один из ведущих ритейлеров в России, совместно с СППСК (сельскохозяйственным кооперативом - ред.) "Солнечный круг" запустил агрегатор фермерской продукции в Краснодарском крае. Агрегатор – формат сотрудничества с фермерами, который развивает "Магнит", чтобы упростить путь фермерских товаров на полки своих магазинов”, - говорится в сообщении. Отмечается, что на первом этапе к агрегатору подключились четыре фермерских хозяйства. Речь идёт о поставках молока, творога, йогурта, кефира, ряженки, сыра и мясной гастрономии. Сейчас объем поставок через агрегатор оценивается более чем в 150 тонн в год. Уточняется, что агрегатор обеспечивает централизованные закупки и поставки фермерской продукции, инфраструктуру для ее хранения и упаковки, а также предлагает фермерам, например, консультации по вопросам производства и сбыта, помощь в оформлении необходимой документации, маркировке. "Фермерский агрегатор "Магнита" стал первым подобным проектом на Кубани. На старте поставки через агрегатор будут запущены в девяти населенных пунктах: сначала в Краснодаре, Горячем ключе, Новой Адыгее, а затем в Сочи, Адлере, Туапсе, Анапе, Новороссийске и Геленджике", - отмечают в компании. Всего фермерская продукция будет представлена более чем в 40 магазинах розничной сети, заключили в компании.
https://1prime.ru/20241129/prodovolstvie-853192164.html
кубань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83385/06/833850696_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_886ca20cdf342f71fbc347d4ecda3f5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнит, кубань, фермерская продукция
Магнит, КУБАНЬ, фермерская продукция
"Магнит" запустил первый на Кубани агрегатор фермерской продукции
Поставлять продукты в магазины сети "Магнит" на Кубани начнут местные хозяйства
КРАСНОДАР, 29 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" запустил первый в Краснодарском крае агрегатор фермерской продукции, поставлять продукты в магазины сети начнут четыре местных хозяйства, сообщили РИА Новости в копании.
"Магнит", один из ведущих ритейлеров в России, совместно с СППСК (сельскохозяйственным кооперативом - ред.) "Солнечный круг" запустил агрегатор фермерской продукции в Краснодарском крае. Агрегатор – формат сотрудничества с фермерами, который развивает "Магнит", чтобы упростить путь фермерских товаров на полки своих магазинов”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе к агрегатору подключились четыре фермерских хозяйства. Речь идёт о поставках молока, творога, йогурта, кефира, ряженки, сыра и мясной гастрономии. Сейчас объем поставок через агрегатор оценивается более чем в 150 тонн в год.
Уточняется, что агрегатор обеспечивает централизованные закупки и поставки фермерской продукции, инфраструктуру для ее хранения и упаковки, а также предлагает фермерам, например, консультации по вопросам производства и сбыта, помощь в оформлении необходимой документации, маркировке.
ФАО заявила о двукратном росте мировой торговли продовольствием
"Фермерский агрегатор "Магнита" стал первым подобным проектом на Кубани. На старте поставки через агрегатор будут запущены в девяти населенных пунктах: сначала в Краснодаре, Горячем ключе, Новой Адыгее, а затем в Сочи, Адлере, Туапсе, Анапе, Новороссийске и Геленджике", - отмечают в компании.
Всего фермерская продукция будет представлена более чем в 40 магазинах розничной сети, заключили в компании.