https://1prime.ru/20241129/produkty-853203253.html
Патрушев оценил обеспеченность российского рынка продуктами
Патрушев оценил обеспеченность российского рынка продуктами - 29.11.2024, ПРАЙМ
Патрушев оценил обеспеченность российского рынка продуктами
Российский рынок полностью обеспечен продуктами, но из-за повышенного спроса и роста цен правительство принимает дополнительные меры для их доступности, заявил... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:32+0300
2024-11-29T15:32+0300
2024-11-29T15:32+0300
дмитрий патрушев
продукты
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/97/842589749_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8d8833bc3d7094b07e4791330ca2855f.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок полностью обеспечен продуктами, но из-за повышенного спроса и роста цен правительство принимает дополнительные меры для их доступности, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Сегодня на совещании в Правительстве обсудили обстановку на продовольственном рынке. И прежде всего хочу сказать, что он полностью обеспечен продуктами. Российские аграрии, несмотря на очень тяжелые погодные условия в 24-м году, собрали достойный урожай. Стабильная ситуация в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе, динамично работает пищевая и перерабатывающая промышленность", - сказал он. "Тем не менее, с учетом повышенного спроса на ряд продуктов питания и, как следствие, тенденции роста цен на них, Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров", - добавил Патрушев.
https://1prime.ru/20241129/zhile-853202633.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/97/842589749_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2b7b3dfc1264c1fddd2f3fb1baae9101.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий патрушев, продукты, россия
Дмитрий Патрушев, продукты, РОССИЯ
Патрушев оценил обеспеченность российского рынка продуктами
Патрушев: рынок РФ обеспечен продуктами, из-за спроса правительство принимает допмеры
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок полностью обеспечен продуктами, но из-за повышенного спроса и роста цен правительство принимает дополнительные меры для их доступности, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Сегодня на совещании в Правительстве обсудили обстановку на продовольственном рынке. И прежде всего хочу сказать, что он полностью обеспечен продуктами. Российские аграрии, несмотря на очень тяжелые погодные условия в 24-м году, собрали достойный урожай. Стабильная ситуация в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе, динамично работает пищевая и перерабатывающая промышленность", - сказал он.
"Тем не менее, с учетом повышенного спроса на ряд продуктов питания и, как следствие, тенденции роста цен на них, Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров", - добавил Патрушев.
В ЦБ прокомментировали снижение цен на жилье в России