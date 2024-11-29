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Патрушев оценил обеспеченность российского рынка продуктами - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Патрушев оценил обеспеченность российского рынка продуктами
Патрушев оценил обеспеченность российского рынка продуктами - 29.11.2024, ПРАЙМ
Патрушев оценил обеспеченность российского рынка продуктами
Российский рынок полностью обеспечен продуктами, но из-за повышенного спроса и роста цен правительство принимает дополнительные меры для их доступности, заявил... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:32+0300
2024-11-29T15:32+0300
дмитрий патрушев
продукты
россия
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок полностью обеспечен продуктами, но из-за повышенного спроса и роста цен правительство принимает дополнительные меры для их доступности, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Сегодня на совещании в Правительстве обсудили обстановку на продовольственном рынке. И прежде всего хочу сказать, что он полностью обеспечен продуктами. Российские аграрии, несмотря на очень тяжелые погодные условия в 24-м году, собрали достойный урожай. Стабильная ситуация в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе, динамично работает пищевая и перерабатывающая промышленность", - сказал он. "Тем не менее, с учетом повышенного спроса на ряд продуктов питания и, как следствие, тенденции роста цен на них, Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров", - добавил Патрушев.
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дмитрий патрушев, продукты, россия
Дмитрий Патрушев, продукты, РОССИЯ
15:32 29.11.2024
 
Патрушев оценил обеспеченность российского рынка продуктами

Патрушев: рынок РФ обеспечен продуктами, из-за спроса правительство принимает допмеры

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев
© POOL
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок полностью обеспечен продуктами, но из-за повышенного спроса и роста цен правительство принимает дополнительные меры для их доступности, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Сегодня на совещании в Правительстве обсудили обстановку на продовольственном рынке. И прежде всего хочу сказать, что он полностью обеспечен продуктами. Российские аграрии, несмотря на очень тяжелые погодные условия в 24-м году, собрали достойный урожай. Стабильная ситуация в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе, динамично работает пищевая и перерабатывающая промышленность", - сказал он.
"Тем не менее, с учетом повышенного спроса на ряд продуктов питания и, как следствие, тенденции роста цен на них, Правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров", - добавил Патрушев.
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Дмитрий ПатрушевпродуктыРОССИЯ
 
 
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