https://1prime.ru/20241129/protsent-853205737.html

У банков есть доходы для выплаты процентов по вкладам, заявили в ЦБ

У банков есть доходы для выплаты процентов по вкладам, заявили в ЦБ - 29.11.2024, ПРАЙМ

У банков есть доходы для выплаты процентов по вкладам, заявили в ЦБ

Российские банки в настоящее время имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам, заявил на пресс-конференции заместитель... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T15:51+0300

2024-11-29T15:51+0300

2024-11-29T16:07+0300

банк россии

банковский вклад

https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_6729ef659901edff8ea96c7f1ac31d14.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские банки в настоящее время имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния."Наша оценка, что у банков сегодня точно абсолютно есть надежные источники процентного дохода, которые позволяют обеспечивать процент по депозитам", - сказал Габуния, комментируя мнение, что банки не смогут выплачивать проценты по высокой ставке для долгосрочных депозитов."В противном случае они бы просто не привлекали эти депозиты, если им некому предложить соответствующие средства для передачи уже в экономику, для фондирования соответствующих проектов", - добавил он.

https://1prime.ru/20241129/nadbavki--853206020.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банковский вклад