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У банков есть доходы для выплаты процентов по вкладам, заявили в ЦБ
У банков есть доходы для выплаты процентов по вкладам, заявили в ЦБ - 29.11.2024, ПРАЙМ
У банков есть доходы для выплаты процентов по вкладам, заявили в ЦБ
Российские банки в настоящее время имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам, заявил на пресс-конференции заместитель... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:51+0300
2024-11-29T15:51+0300
2024-11-29T16:07+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские банки в настоящее время имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния."Наша оценка, что у банков сегодня точно абсолютно есть надежные источники процентного дохода, которые позволяют обеспечивать процент по депозитам", - сказал Габуния, комментируя мнение, что банки не смогут выплачивать проценты по высокой ставке для долгосрочных депозитов."В противном случае они бы просто не привлекали эти депозиты, если им некому предложить соответствующие средства для передачи уже в экономику, для фондирования соответствующих проектов", - добавил он.
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банковский вклад
Банк России, банковский вклад
У банков есть доходы для выплаты процентов по вкладам, заявили в ЦБ
Габуния: у банков есть источники дохода для выплаты процентов по долгосрочным вкладам
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские банки в настоящее время имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Наша оценка, что у банков сегодня точно абсолютно есть надежные источники процентного дохода, которые позволяют обеспечивать процент по депозитам", - сказал Габуния, комментируя мнение, что банки не смогут выплачивать проценты по высокой ставке для долгосрочных депозитов.
"В противном случае они бы просто не привлекали эти депозиты, если им некому предложить соответствующие средства для передачи уже в экономику, для фондирования соответствующих проектов", - добавил он.
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