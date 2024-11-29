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"Беспочвенная фантазия": на Западе признали неудобную правду о России - 29.11.2024, ПРАЙМ
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"Беспочвенная фантазия": на Западе признали неудобную правду о России
"Беспочвенная фантазия": на Западе признали неудобную правду о России - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Беспочвенная фантазия": на Западе признали неудобную правду о России
Москва не хочет вступать в противостояние с Североатлантическим альянсом, в это же время блок делает все для провокации России, считает ирландский журналист Чей | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T10:30+0300
2024-11-29T10:30+0300
политика
сша
нато
россия
провокация
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Москва не хочет вступать в противостояние с Североатлантическим альянсом, в это же время блок делает все для провокации России, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х."Русские совершенно не заинтересованы в войне с НАТО — это беспочвенная фантазия СМИ. Именно альянс и его обширная сеть производителей оружия, коррумпированных политиков и НПО хотят разжигать и стимулировать конфликт", – объяснил он.Боуз отметил, что своими действиями альянс схож с "поджигателями, продающими пожарную сигнализацию".Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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сша, нато, россия, провокация
Политика, США, НАТО, РОССИЯ, провокация
10:30 29.11.2024
 
"Беспочвенная фантазия": на Западе признали неудобную правду о России

Журналист Боуз заявил, что НАТО провоцирует Россию на конфликт

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНАТО, Россия, США
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Москва не хочет вступать в противостояние с Североатлантическим альянсом, в это же время блок делает все для провокации России, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети Х.
"Русские совершенно не заинтересованы в войне с НАТО — это беспочвенная фантазия СМИ. Именно альянс и его обширная сеть производителей оружия, коррумпированных политиков и НПО хотят разжигать и стимулировать конфликт", – объяснил он.
Боуз отметил, что своими действиями альянс схож с "поджигателями, продающими пожарную сигнализацию".
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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ПолитикаСШАНАТОРОССИЯпровокация
 
 
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