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"Ответная акция". Песков прокомментировал удары по объектам ВПК Украины - 29.11.2024, ПРАЙМ
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"Ответная акция". Песков прокомментировал удары по объектам ВПК Украины
"Ответная акция". Песков прокомментировал удары по объектам ВПК Украины - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Ответная акция". Песков прокомментировал удары по объектам ВПК Украины
Авиаудары по объектам военно-промышленного комплекса Украины были нанесены в ответ на ракетные удары США по российской территории. Об этом заявил официальный... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:56+0300
2024-11-29T13:02+0300
политика
россия
украина
запад
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Авиаудары по объектам военно-промышленного комплекса Украины были нанесены в ответ на ракетные удары США по российской территории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Воздушный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам, которые имеют прямое и косвенное отношение к обеспечению деятельности военно-промышленного комплекса Украины был ответной акцией", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков подчеркнул, что удары по объектам ВПК Украины были нанесены в ответ на два удара западными ракетами дальнего радиуса действия по российской территории.Он также еще раз напомнил о безответственном решении Вашингтона позволить Украине использовать американские ракеты для ударов по российской территории. В случае использования этих ракет, Россия всегда будет отвечать соответствующим образом, резюмировал он.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским областям, используя американское и британское оружие. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины новейшим комплексом "Орешник".Отмечалось, что комплекс проходил испытание с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.
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россия, украина, запад, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Кремль, Дмитрий Песков
12:56 29.11.2024 (обновлено: 13:02 29.11.2024)
 
"Ответная акция". Песков прокомментировал удары по объектам ВПК Украины

Песков: удары по объектам ВПК Украины стали ответом России на удары ракетами США

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Авиаудары по объектам военно-промышленного комплекса Украины были нанесены в ответ на ракетные удары США по российской территории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Воздушный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам, которые имеют прямое и косвенное отношение к обеспечению деятельности военно-промышленного комплекса Украины был ответной акцией", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков подчеркнул, что удары по объектам ВПК Украины были нанесены в ответ на два удара западными ракетами дальнего радиуса действия по российской территории.
Он также еще раз напомнил о безответственном решении Вашингтона позволить Украине использовать американские ракеты для ударов по российской территории. В случае использования этих ракет, Россия всегда будет отвечать соответствующим образом, резюмировал он.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским областям, используя американское и британское оружие. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины новейшим комплексом "Орешник".
Отмечалось, что комплекс проходил испытание с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
Россия не оставит без ответа удары западными ракетами, заявил Путин
Вчера, 13:43
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАЗАПАДКремльДмитрий Песков
 
 
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