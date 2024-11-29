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"Ответная акция". Песков прокомментировал удары по объектам ВПК Украины

"Ответная акция". Песков прокомментировал удары по объектам ВПК Украины - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Ответная акция". Песков прокомментировал удары по объектам ВПК Украины

Авиаудары по объектам военно-промышленного комплекса Украины были нанесены в ответ на ракетные удары США по российской территории. Об этом заявил официальный... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T12:56+0300

2024-11-29T12:56+0300

2024-11-29T13:02+0300

политика

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запад

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дмитрий песков

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Авиаудары по объектам военно-промышленного комплекса Украины были нанесены в ответ на ракетные удары США по российской территории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Воздушный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам, которые имеют прямое и косвенное отношение к обеспечению деятельности военно-промышленного комплекса Украины был ответной акцией", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков подчеркнул, что удары по объектам ВПК Украины были нанесены в ответ на два удара западными ракетами дальнего радиуса действия по российской территории.Он также еще раз напомнил о безответственном решении Вашингтона позволить Украине использовать американские ракеты для ударов по российской территории. В случае использования этих ракет, Россия всегда будет отвечать соответствующим образом, резюмировал он.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским областям, используя американское и британское оружие. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины новейшим комплексом "Орешник".Отмечалось, что комплекс проходил испытание с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.

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россия, украина, запад, кремль, дмитрий песков