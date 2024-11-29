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Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 3696,3 рубля за тонну - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 3696,3 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 3696,3 рубля за тонну - 29.11.2024, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 3696,3 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 4 по 10 декабря вырастет до 3696,3 рубля за тонну, на ячмень - до 1767,7 рубля, на кукурузу - до 4127 рублей за | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T17:27+0300
2024-11-29T17:27+0300
экономика
россия
минсельхоз
сельское хозяйство
пошлина на экспорт пшеницы
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 4 по 10 декабря вырастет до 3696,3 рубля за тонну, на ячмень - до 1767,7 рубля, на кукурузу - до 4127 рублей за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 223,8 доллара за тонну, на ячмень - 186,5 доллара, на кукурузу - при цене 218,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 27 ноября по 3 декабря, составляет 3020,3 рубля за тонну, на кукурузу - 3584,1 рубля, на вывоз ячменя - 1166 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены до 18 тысяч рублей с 17 тысяч, на ячмень и кукурузу – до 16 875 рублей с 15 875 рублей.
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россия, минсельхоз, сельское хозяйство, пошлина на экспорт пшеницы
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз, Сельское хозяйство, пошлина на экспорт пшеницы
17:27 29.11.2024
 
Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет до 3696,3 рубля за тонну

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 4 декабря составит 3696,3 руб за тонну

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 4 по 10 декабря вырастет до 3696,3 рубля за тонну, на ячмень - до 1767,7 рубля, на кукурузу - до 4127 рублей за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 223,8 доллара за тонну, на ячмень - 186,5 доллара, на кукурузу - при цене 218,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 27 ноября по 3 декабря, составляет 3020,3 рубля за тонну, на кукурузу - 3584,1 рубля, на вывоз ячменя - 1166 рублей за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены до 18 тысяч рублей с 17 тысяч, на ячмень и кукурузу – до 16 875 рублей с 15 875 рублей.
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ЭкономикаРОССИЯМинсельхозСельское хозяйствопошлина на экспорт пшеницы
 
 
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