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Путин подписал закон о налогообложении криптовалют - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241129/putin-853195784.html
Путин подписал закон о налогообложении криптовалют
Путин подписал закон о налогообложении криптовалют - 29.11.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о налогообложении криптовалют
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, которые вносят изменения в налогообложение криптовалют. Документ опубликован на сайте... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T13:19+0300
2024-11-29T13:19+0300
экономика
россия
операции с криптовалютой
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, которые вносят изменения в налогообложение криптовалют. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно новому закону, цифровая валюта будет считаться имуществом для целей налогообложения. Кроме того, вводятся правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, покупки и продажи, а также обязанности операторов майнинговой инфраструктуры в отношении налогового контроля.Налогооблагаемые доходы от операций с криптовалютой будут суммироваться с доходами от операций с ценными бумагами и облагаться НДФЛ по ставке 13% до 2,4 миллиона рублей в год, и по ставке 15% свыше этой суммы.Операции по добыче и продаже цифровой валюты, а также услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок в рамках экспериментального правового режима, освобождаются от НДС. Доходы от майнинга будут облагаться налогом на прибыль по стандартной ставке.Доходы, полученные в виде цифровой валюты в результате майнинга, будут определяться на основе рыночной котировки на иностранной криптовалютной бирже. Однако объем торгов цифровой валютой на такой бирже должен превышать 100 миллиардов рублей, а информация о рыночной котировке должна быть размещена на официальном сайте биржи в течение трех лет.
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россия, операции с криптовалютой
Экономика, РОССИЯ, операции с криптовалютой
13:19 29.11.2024
 
Путин подписал закон о налогообложении криптовалют

Путин подписал поправки в Налоговый кодекс о налогообложении криптовалют

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
© POOL
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, которые вносят изменения в налогообложение криптовалют. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно новому закону, цифровая валюта будет считаться имуществом для целей налогообложения. Кроме того, вводятся правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, покупки и продажи, а также обязанности операторов майнинговой инфраструктуры в отношении налогового контроля.
Налогооблагаемые доходы от операций с криптовалютой будут суммироваться с доходами от операций с ценными бумагами и облагаться НДФЛ по ставке 13% до 2,4 миллиона рублей в год, и по ставке 15% свыше этой суммы.
Операции по добыче и продаже цифровой валюты, а также услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок в рамках экспериментального правового режима, освобождаются от НДС. Доходы от майнинга будут облагаться налогом на прибыль по стандартной ставке.
Доходы, полученные в виде цифровой валюты в результате майнинга, будут определяться на основе рыночной котировки на иностранной криптовалютной бирже. Однако объем торгов цифровой валютой на такой бирже должен превышать 100 миллиардов рублей, а информация о рыночной котировке должна быть размещена на официальном сайте биржи в течение трех лет.
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ЭкономикаРОССИЯоперации с криптовалютой
 
 
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