https://1prime.ru/20241129/putin-853195784.html

Путин подписал закон о налогообложении криптовалют

Путин подписал закон о налогообложении криптовалют - 29.11.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о налогообложении криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, которые вносят изменения в налогообложение криптовалют. Документ опубликован на сайте... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T13:19+0300

2024-11-29T13:19+0300

2024-11-29T13:19+0300

экономика

россия

операции с криптовалютой

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851481247_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_16839bd69e4e869a51025c1bbbb40854.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, которые вносят изменения в налогообложение криптовалют. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно новому закону, цифровая валюта будет считаться имуществом для целей налогообложения. Кроме того, вводятся правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, покупки и продажи, а также обязанности операторов майнинговой инфраструктуры в отношении налогового контроля.Налогооблагаемые доходы от операций с криптовалютой будут суммироваться с доходами от операций с ценными бумагами и облагаться НДФЛ по ставке 13% до 2,4 миллиона рублей в год, и по ставке 15% свыше этой суммы.Операции по добыче и продаже цифровой валюты, а также услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок в рамках экспериментального правового режима, освобождаются от НДС. Доходы от майнинга будут облагаться налогом на прибыль по стандартной ставке.Доходы, полученные в виде цифровой валюты в результате майнинга, будут определяться на основе рыночной котировки на иностранной криптовалютной бирже. Однако объем торгов цифровой валютой на такой бирже должен превышать 100 миллиардов рублей, а информация о рыночной котировке должна быть размещена на официальном сайте биржи в течение трех лет.

https://1prime.ru/20241126/karty-853098006.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, операции с криптовалютой