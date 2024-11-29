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Raiffeisen Bank закрыл сделку по продаже белорусского Приорбанка - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241129/raiffeisen-853216577.html
Raiffeisen Bank закрыл сделку по продаже белорусского Приорбанка
Raiffeisen Bank закрыл сделку по продаже белорусского Приорбанка - 29.11.2024, ПРАЙМ
Raiffeisen Bank закрыл сделку по продаже белорусского Приорбанка
Белорусский Приорбанк сообщил о завершении процесса смены его бенефициарного владельца - им стала компания Soven 1 Holding Limited из ОАЭ. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T21:29+0300
2024-11-29T21:29+0300
экономика
raiffeisen bank
банки
продажа бизнеса
белоруссия
оаэ
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МИНСК, 29 ноя – ПРАЙМ. Белорусский Приорбанк сообщил о завершении процесса смены его бенефициарного владельца - им стала компания Soven 1 Holding Limited из ОАЭ. "Состоялось официальное завершение процесса смены бенефициарного владельца Приорбанка. В результате транзакции Soven 1 Holding Limited (ОАЭ) приобрел 100% акций Raiffeisen CIS Regional Holding GmbH у Raiffeisen Bank International AG (RBI)", - говорится в сообщении белорусского банка, опубликованном на его сайте. Там подчеркивается, что смена бенефициарного владельца никак не отразится на деятельности Приорбанка и его взаимодействии с акционерами и клиентами. "Наша команда продолжает работать в привычном режиме. Ваши счета, депозиты и кредиты находятся в безопасности, а весь спектр услуг, оказываемый Приорбанком, остается неизменным", - отмечается в сообщении. В феврале RBI сообщал, что ведет переговоры с инвестором из ОАЭ о продаже 87,74% акций дочернего Приорбанка, что приведет к уходу австрийского банка с белорусского рынка. В сентябре RBI подписал соглашение с инвестором о выходе из состава бенефициарных собственников Приорбанка. Soven 1 Holding Limited объявила о приобретении 100% акций Raiffeisen CIS Regional Holding GmbH у RBI. В результате транзакции 87,74% акций ОАО "Приорбанк" переходило Soven 1. Закрытие сделки было запланировано на четвертый квартал 2024 года.
https://1prime.ru/20241030/raiffeisen-bank-852504468.html
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raiffeisen bank, банки, продажа бизнеса, белоруссия, оаэ
Экономика, Raiffeisen Bank, Банки, продажа бизнеса, БЕЛОРУССИЯ, ОАЭ
21:29 29.11.2024
 
Raiffeisen Bank закрыл сделку по продаже белорусского Приорбанка

Raiffeisen Bank продал белорусский Приорбанк Soven 1 Holding Limited из ОАЭ

© Фото : Raiffeisen Bank International!Райффайзенбанк
!Райффайзенбанк - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© Фото : Raiffeisen Bank International
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МИНСК, 29 ноя – ПРАЙМ. Белорусский Приорбанк сообщил о завершении процесса смены его бенефициарного владельца - им стала компания Soven 1 Holding Limited из ОАЭ.
"Состоялось официальное завершение процесса смены бенефициарного владельца Приорбанка. В результате транзакции Soven 1 Holding Limited (ОАЭ) приобрел 100% акций Raiffeisen CIS Regional Holding GmbH у Raiffeisen Bank International AG (RBI)", - говорится в сообщении белорусского банка, опубликованном на его сайте.
Там подчеркивается, что смена бенефициарного владельца никак не отразится на деятельности Приорбанка и его взаимодействии с акционерами и клиентами.
"Наша команда продолжает работать в привычном режиме. Ваши счета, депозиты и кредиты находятся в безопасности, а весь спектр услуг, оказываемый Приорбанком, остается неизменным", - отмечается в сообщении.
В феврале RBI сообщал, что ведет переговоры с инвестором из ОАЭ о продаже 87,74% акций дочернего Приорбанка, что приведет к уходу австрийского банка с белорусского рынка. В сентябре RBI подписал соглашение с инвестором о выходе из состава бенефициарных собственников Приорбанка. Soven 1 Holding Limited объявила о приобретении 100% акций Raiffeisen CIS Regional Holding GmbH у RBI. В результате транзакции 87,74% акций ОАО "Приорбанк" переходило Soven 1.
Закрытие сделки было запланировано на четвертый квартал 2024 года.
%Райффайзен банк - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
Raiffeisen Bank в России нарастил прибыль на 8,7 процента
30 октября, 12:01
 
ЭкономикаRaiffeisen BankБанкипродажа бизнесаБЕЛОРУССИЯОАЭ
 
 
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