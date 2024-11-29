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Raiffeisen Bank закрыл сделку по продаже белорусского Приорбанка

Raiffeisen Bank закрыл сделку по продаже белорусского Приорбанка - 29.11.2024, ПРАЙМ

Raiffeisen Bank закрыл сделку по продаже белорусского Приорбанка

Белорусский Приорбанк сообщил о завершении процесса смены его бенефициарного владельца - им стала компания Soven 1 Holding Limited из ОАЭ. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T21:29+0300

2024-11-29T21:29+0300

2024-11-29T21:29+0300

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МИНСК, 29 ноя – ПРАЙМ. Белорусский Приорбанк сообщил о завершении процесса смены его бенефициарного владельца - им стала компания Soven 1 Holding Limited из ОАЭ. "Состоялось официальное завершение процесса смены бенефициарного владельца Приорбанка. В результате транзакции Soven 1 Holding Limited (ОАЭ) приобрел 100% акций Raiffeisen CIS Regional Holding GmbH у Raiffeisen Bank International AG (RBI)", - говорится в сообщении белорусского банка, опубликованном на его сайте. Там подчеркивается, что смена бенефициарного владельца никак не отразится на деятельности Приорбанка и его взаимодействии с акционерами и клиентами. "Наша команда продолжает работать в привычном режиме. Ваши счета, депозиты и кредиты находятся в безопасности, а весь спектр услуг, оказываемый Приорбанком, остается неизменным", - отмечается в сообщении. В феврале RBI сообщал, что ведет переговоры с инвестором из ОАЭ о продаже 87,74% акций дочернего Приорбанка, что приведет к уходу австрийского банка с белорусского рынка. В сентябре RBI подписал соглашение с инвестором о выходе из состава бенефициарных собственников Приорбанка. Soven 1 Holding Limited объявила о приобретении 100% акций Raiffeisen CIS Regional Holding GmbH у RBI. В результате транзакции 87,74% акций ОАО "Приорбанк" переходило Soven 1. Закрытие сделки было запланировано на четвертый квартал 2024 года.

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