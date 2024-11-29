Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Все рассказал. Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце - 29.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241129/razgovor-853206680.html
Все рассказал. Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце
Все рассказал. Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце - 29.11.2024, ПРАЙМ
Все рассказал. Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце
Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл подробности телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, написал глава киевского режима... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T16:10+0300
2024-11-29T16:10+0300
политика
владимир зеленский
олаф шольц
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/03/841240332_0:66:4000:2316_1920x0_80_0_0_b7cc29e88d971af33cf51475b64ceec3.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл подробности телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, написал глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале."Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину", — заверил он.Ранее глава Кремля Владимир Путин в ходе своего визита в Казахстан отметил, что Шольц стал первым, кто нарушил молчание среди других лидеров Запада. По заявлению президента, в ходе разговора они обменялись мнениями, но остались при своих позициях.
https://1prime.ru/20241129/sholts-853205878.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/03/841240332_222:0:3779:2668_1920x0_80_0_0_8272ffe43955fc5c9d090f8d7c397ea7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, олаф шольц, владимир путин
Политика, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Владимир Путин
16:10 29.11.2024
 
Все рассказал. Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце

Зеленский утверждает, что Шольц рассказал ему детали разговора с Путиным

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл подробности телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, написал глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.
"Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину", — заверил он.
Ранее глава Кремля Владимир Путин в ходе своего визита в Казахстан отметил, что Шольц стал первым, кто нарушил молчание среди других лидеров Запада. По заявлению президента, в ходе разговора они обменялись мнениями, но остались при своих позициях.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
Шольц заверил Зеленского в продолжении военной поддержки Украины
15:52
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийОлаф ШольцВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала