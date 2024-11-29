https://1prime.ru/20241129/razgovor-853206680.html

Все рассказал. Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце

Все рассказал. Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце - 29.11.2024, ПРАЙМ

Все рассказал. Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл подробности телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, написал глава киевского режима... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T16:10+0300

2024-11-29T16:10+0300

2024-11-29T16:10+0300

политика

владимир зеленский

олаф шольц

владимир путин

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл подробности телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, написал глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале."Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину", — заверил он.Ранее глава Кремля Владимир Путин в ходе своего визита в Казахстан отметил, что Шольц стал первым, кто нарушил молчание среди других лидеров Запада. По заявлению президента, в ходе разговора они обменялись мнениями, но остались при своих позициях.

https://1prime.ru/20241129/sholts-853205878.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, олаф шольц, владимир путин