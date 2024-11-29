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Все рассказал. Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце
Все рассказал. Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце - 29.11.2024, ПРАЙМ
Все рассказал. Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце
Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл подробности телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, написал глава киевского режима... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T16:10+0300
2024-11-29T16:10+0300
2024-11-29T16:10+0300
политика
владимир зеленский
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл подробности телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, написал глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале."Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину", — заверил он.Ранее глава Кремля Владимир Путин в ходе своего визита в Казахстан отметил, что Шольц стал первым, кто нарушил молчание среди других лидеров Запада. По заявлению президента, в ходе разговора они обменялись мнениями, но остались при своих позициях.
https://1prime.ru/20241129/sholts-853205878.html
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владимир зеленский, олаф шольц, владимир путин
Политика, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Владимир Путин
Все рассказал. Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине и Шольце
Зеленский утверждает, что Шольц рассказал ему детали разговора с Путиным
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл подробности телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, написал глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.
"Канцлер Германии рассказал о деталях своего звонка Путину", — заверил он.
Ранее глава Кремля Владимир Путин в ходе своего визита в Казахстан отметил, что Шольц стал первым, кто нарушил молчание среди других лидеров Запада. По заявлению президента, в ходе разговора они обменялись мнениями, но остались при своих позициях.
Шольц заверил Зеленского в продолжении военной поддержки Украины