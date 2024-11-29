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Рестораны в России могут перевести меню на арабский язык

Рестораны в России могут перевести меню на арабский язык - 29.11.2024, ПРАЙМ

Рестораны в России могут перевести меню на арабский язык

Крупные ресторанные холдинги и сети в России, в числе которых Family Garden, TanukiFamily, "Мясо и рыба", рассматривают возможности по переводу меню на арабский | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T06:31+0300

2024-11-29T06:31+0300

2024-11-29T06:31+0300

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тануки

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Крупные ресторанные холдинги и сети в России, в числе которых Family Garden, TanukiFamily, "Мясо и рыба", рассматривают возможности по переводу меню на арабский язык, рассказали РИА Новости представители ресторанов. Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рекомендовал российским ресторанам помимо меню на английском и китайском языках представить его на арабском языке. "Сейчас все чаще в московских ресторанах можно встретить гостей из ОАЭ, Катара и Кувейта. Наша задача как рестораторов - сделать пребывание гостей максимально комфортным. Мы готовы обеспечить наличие меню на арабском языке во всех 40 ресторанах холдинга, не только в Москве, но и в Сочи, Краснодаре, Ташкенте и других городах", - рассказал основатель ресторанного холдинга Family Garden Ерванд Галстян. Он подчеркнул, что процесс перевода меню на арабский язык не составит никаких сложностей. "Во-первых, он является добровольным, во-вторых, владельцы ресторанов могут обратиться за бесплатной помощью профессиональных переводчиков в мэрию столицы", - пояснил основатель холдинга. На данный момент в ресторанах Family Garden есть версии меню на английском и китайском языках, уточнил Галстян. Он добавил, что во время проведения в Сочи Чемпионата мира по футболу меню в местных ресторанах были адаптированы для испаноговорящих болельщиков. Меню на испанском языке, в дополнение к английскому и китайскому, имеется и в сети ресторанов "Мясо и рыба". Говоря о переводе на арабский язык, владелец сети Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что "этот вопрос сейчас обсуждается". Не исключают появления меню на арабском языке и в TanukiFamily (включает четыре ресторанные концепции: "Тануки", TVOЯ Pizza, "Ерш" и "Каспийка"). "У нас есть рестораны, расположенные в туристических локациях, там помимо русского, меню представлено и на китайском языке. В перспективе может появиться и меню на арабском языке в популярных у туристов точках", - рассказали РИА Новости в пресс-службе. Ресторан Buro Tsum уже давно принял решение перевести свое меню на арабский язык, чтобы удовлетворить потребности гостей из восточных стран и обеспечить удобство для них и повысить уровень обслуживания. "Мы всегда стараемся анализировать, какая аудитория к нам ходит, и если иностранных граждан становится больше регулярно, из той или иной страны, то стараемся адаптироваться под них, для их комфорта. Так у нас, например, есть еще китайское меню", - сказала управляющая ресторана Елена Миронова. Пока не готовы вводить меню на арабском в сети ресторанах "Якитория", где оно есть на русском и на английском языках. "Пока наши франчайзи-партнеры не планируют вводить меню на арабском или китайском. Поскольку меню иллюстрированное, как правило, иностранным гостям достаточно увидеть фотографии блюд и изучить меню на английском, чтобы сделать заказ", - сообщил агентству директор по развитию франчайзинговой сети ресторанов "Якитория" Александр Муратов. Холдинг Family Garden основан в 2013 году и включает в свой портфель 34 ресторанных проекта в Москве, Сочи, Краснодаре и Ташкенте. Это собственные ("Инжир", "Vиноград", РК "Мандарин", Luckydze и "‎Грекос") и франчайзинговые ("Сорренто", "‎PRO.Хинкали by Novikov", "Южанин by Novikov", "Сыроварня", "‎Клево", "Ресторан №13", Medusa) концепции. Оборот холдинга в 2023 году составил 3,6 миллиарда рублей. В день рестораны холдинга посещает более 10 тысяч человек.

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