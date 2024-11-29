https://1prime.ru/20241129/roskomnadzor-853212931.html
Роскомнадзор подтвердил сбой на некоторых сервисах в рунете
Роскомнадзор подтвердил сбой на некоторых сервисах в рунете - 29.11.2024, ПРАЙМ
Роскомнадзор подтвердил сбой на некоторых сервисах в рунете
Роскомнадзор подтверждает временный сбой в рунете в работе ряда банковских сервисов, служб доставки и операторов связи, заявили РИА Новости в ведомстве. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T19:12+0300
2024-11-29T19:12+0300
2024-11-29T19:12+0300
россия
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Роскомнадзор подтверждает временный сбой в рунете в работе ряда банковских сервисов, служб доставки и операторов связи, заявили РИА Новости в ведомстве. Согласно данным сервиса по отслеживаю сбоев Downdetector, ранее в пятницу россияне жаловались на сбои в российских сервисах, в том числе на приложения служб доставки еды, операторов связи, банков. "ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи", - говорится в сообщении. По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, используемого для обеспечения функционирования указанных платформ. Отмечается, что специалисты уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы. Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время. "Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления", - добавили в службе.
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россия, роскомнадзор, downdetector
РОССИЯ, Роскомнадзор, Downdetector
Роскомнадзор подтвердил сбой на некоторых сервисах в рунете
Роскомнадзор подтвердил временный сбой на некоторых сервисах в рунете
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Роскомнадзор подтверждает временный сбой в рунете в работе ряда банковских сервисов, служб доставки и операторов связи, заявили РИА Новости в ведомстве.
Согласно данным сервиса по отслеживаю сбоев Downdetector, ранее в пятницу россияне жаловались на сбои в российских сервисах, в том числе на приложения служб доставки еды, операторов связи, банков.
"ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, используемого для обеспечения функционирования указанных платформ.
Отмечается, что специалисты уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы. Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время.
"Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления", - добавили в службе.
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