https://1prime.ru/20241129/roskomnadzor-853212931.html

Роскомнадзор подтвердил сбой на некоторых сервисах в рунете

Роскомнадзор подтвердил сбой на некоторых сервисах в рунете - 29.11.2024, ПРАЙМ

Роскомнадзор подтвердил сбой на некоторых сервисах в рунете

Роскомнадзор подтверждает временный сбой в рунете в работе ряда банковских сервисов, служб доставки и операторов связи, заявили РИА Новости в ведомстве. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T19:12+0300

2024-11-29T19:12+0300

2024-11-29T19:12+0300

россия

роскомнадзор

downdetector

https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_1a5480d25c12b3a6de1d3fc79497bb71.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Роскомнадзор подтверждает временный сбой в рунете в работе ряда банковских сервисов, служб доставки и операторов связи, заявили РИА Новости в ведомстве. Согласно данным сервиса по отслеживаю сбоев Downdetector, ранее в пятницу россияне жаловались на сбои в российских сервисах, в том числе на приложения служб доставки еды, операторов связи, банков. "ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи", - говорится в сообщении. По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, используемого для обеспечения функционирования указанных платформ. Отмечается, что специалисты уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы. Ожидается, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время. "Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления", - добавили в службе.

https://1prime.ru/20241007/gost-852025287.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскомнадзор, downdetector