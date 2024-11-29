https://1prime.ru/20241129/rosneft-853218253.html
Берлин давит на "Роснефть", чтобы она продала акции НПЗ в Шведте, пишут СМИ
Берлин давит на "Роснефть", чтобы она продала акции НПЗ в Шведте, пишут СМИ - 29.11.2024, ПРАЙМ
Берлин давит на "Роснефть", чтобы она продала акции НПЗ в Шведте, пишут СМИ
Правительство ФРГ усилило давление на "Роснефть", чтобы компания продала свои акции в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, пишет немецкая газета Zeit. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T23:45+0300
2024-11-29T23:45+0300
2024-11-29T23:46+0300
германия
нпз
продажа бизнеса
https://cdnn.1prime.ru/img/83543/51/835435192_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_aab91f0b7913b682d168ac2eca2dde63.jpg
БЕРЛИН, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство ФРГ усилило давление на "Роснефть", чтобы компания продала свои акции в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, пишет немецкая газета Zeit. "Федеральное министерство экономики усилило давление на российскую государственную компанию "Роснефть", чтобы она продала свои акции в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте и других немецких предприятиях", - сообщает издание со ссылкой на немецкое информагентство dpa. Как заявил парламентский статс-секретарь Михаэль Келлнер (партия "зеленых") агентству dpa, по мнению Берлина, российские компании в критической инфраструктуре якобы представляют собой риск для безопасности ФРГ. "Если "Роснефть" не сможет найти покупателя, правительство Германии предпримет необходимые шаги, чтобы предотвратить ущерб для нашей страны", - отметил Келлнер. Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Срок внешнего управления неоднократно продлевался. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года российская компания подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии. В октябре 2024 года Верховный земельный суд Дюссельдорфа также отклонил апелляцию компании "Роснефть", поданную против разрешения на продажу доли Shell в НПЗ Schwedt. В своем обосновании суд указал, что заявитель не имеет права требовать предотвращения таких действий со стороны руководства Rosneft Deutschland, а Shell, намеревающаяся продать свои доли, выполнила свои обязательства по предоставлению совладельцам долей возможности осуществить преимущественное право на покупку остальных долей.
https://1prime.ru/20241128/putin-853174173.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83543/51/835435192_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_b14f9cb22c35e12de249cadf875274d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, нпз, продажа бизнеса
ГЕРМАНИЯ, НПЗ, продажа бизнеса
Берлин давит на "Роснефть", чтобы она продала акции НПЗ в Шведте, пишут СМИ
Zeit: Берлин усилил давление на "Роснефть", чтобы она продала акции завода PCK
БЕРЛИН, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство ФРГ усилило давление на "Роснефть", чтобы компания продала свои акции в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, пишет немецкая газета Zeit.
"Федеральное министерство экономики усилило давление на российскую государственную компанию "Роснефть", чтобы она продала свои акции в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте и других немецких предприятиях", - сообщает издание со ссылкой на немецкое информагентство dpa.
Как заявил парламентский статс-секретарь Михаэль Келлнер (партия "зеленых") агентству dpa, по мнению Берлина, российские компании в критической инфраструктуре якобы представляют собой риск для безопасности ФРГ.
"Если "Роснефть" не сможет найти покупателя, правительство Германии предпримет необходимые шаги, чтобы предотвратить ущерб для нашей страны", - отметил Келлнер.
Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Срок внешнего управления неоднократно продлевался.
Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года российская компания подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии.
В октябре 2024 года Верховный земельный суд Дюссельдорфа также отклонил апелляцию компании "Роснефть", поданную против разрешения на продажу доли Shell в НПЗ Schwedt. В своем обосновании суд указал, что заявитель не имеет права требовать предотвращения таких действий со стороны руководства Rosneft Deutschland, а Shell, намеревающаяся продать свои доли, выполнила свои обязательства по предоставлению совладельцам долей возможности осуществить преимущественное право на покупку остальных долей.
Путин назвал неприемлемым изъятие Германией активов "Роснефти"