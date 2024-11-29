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Берлин давит на "Роснефть", чтобы она продала акции НПЗ в Шведте, пишут СМИ

Берлин давит на "Роснефть", чтобы она продала акции НПЗ в Шведте, пишут СМИ - 29.11.2024, ПРАЙМ

Берлин давит на "Роснефть", чтобы она продала акции НПЗ в Шведте, пишут СМИ

Правительство ФРГ усилило давление на "Роснефть", чтобы компания продала свои акции в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, пишет немецкая газета Zeit. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T23:45+0300

2024-11-29T23:45+0300

2024-11-29T23:46+0300

германия

нпз

продажа бизнеса

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БЕРЛИН, 29 ноя - ПРАЙМ. Правительство ФРГ усилило давление на "Роснефть", чтобы компания продала свои акции в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте, пишет немецкая газета Zeit. "Федеральное министерство экономики усилило давление на российскую государственную компанию "Роснефть", чтобы она продала свои акции в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте и других немецких предприятиях", - сообщает издание со ссылкой на немецкое информагентство dpa. Как заявил парламентский статс-секретарь Михаэль Келлнер (партия "зеленых") агентству dpa, по мнению Берлина, российские компании в критической инфраструктуре якобы представляют собой риск для безопасности ФРГ. "Если "Роснефть" не сможет найти покупателя, правительство Германии предпримет необходимые шаги, чтобы предотвратить ущерб для нашей страны", - отметил Келлнер. Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Срок внешнего управления неоднократно продлевался. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года российская компания подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии. В октябре 2024 года Верховный земельный суд Дюссельдорфа также отклонил апелляцию компании "Роснефть", поданную против разрешения на продажу доли Shell в НПЗ Schwedt. В своем обосновании суд указал, что заявитель не имеет права требовать предотвращения таких действий со стороны руководства Rosneft Deutschland, а Shell, намеревающаяся продать свои доли, выполнила свои обязательства по предоставлению совладельцам долей возможности осуществить преимущественное право на покупку остальных долей.

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германия, нпз, продажа бизнеса