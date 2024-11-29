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Онлайн-распродажа "черная пятница" в России

Онлайн-распродажа "черная пятница" в России - 29.11.2024, ПРАЙМ

Онлайн-распродажа "черная пятница" в России

Ежегодная онлайн-распродажа "черная пятница" стартует в России 29 ноября, она продлится три дня. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T02:32+0300

2024-11-29T02:32+0300

2024-11-29T02:32+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Ежегодная онлайн-распродажа "черная пятница" стартует в России 29 ноября, она продлится три дня. Ниже приводится справочная информация. "Черная пятница" (Black Friday) – пятница после Дня благодарения в США, который приходится на четвертый четверг ноября. Следующая за ним пятница, получившая за ажиотажный спрос имя "черной", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. Обычай устраивать в этот день распродажи появился в США еще в XIX веке, название "черная пятница" у праздника распродаж появилось в 1960-е годы благодаря водителям, окрестившим так этот день из-за огромных пробок на улицах. Со временем традиция, возникшая в Соединенных Штатах, распространилась на другие страны. У торговых центров Нью-Йорка, Лондона и Парижа люди выстраиваются в очередь еще ночью. В "черную пятницу" розничные магазины открываются очень рано, обычно около пяти часов утра. И как только распахиваются двери магазинов, толпы покупателей штурмуют прилавки. При этом существует правило: по бросовым ценам выставляются товары лишь для первой десятки покупателей, а то и меньше, поэтому ни одного года не обходится без драк, перестрелок и даже убийств. Несмотря на то, что витрины магазинов пестрят рекламой и обещанием скидок именно в "черную пятницу'', эксперты отмечают, что Black Friday постепенно уходит в историю, поскольку распродажи фактически начинаются за несколько дней до нее и продолжаются после праздничных выходных, за которыми следует "киберпонедельник", день рекордных онлайн-распродаж. Тенденцией последних лет стало начало распродаж уже непосредственно в День благодарения и даже раньше, поэтому год от года все больше людей начинают закупки рождественских подарков непосредственно в праздничный день. В 2023 году исследовательская компания Adobe Analytics сообщила, что по итогам "черной пятницы" в США объемы розничных продаж через интернет выросли на 7,5% по сравнению с 2022 годом и достигли 9,8 миллиарда долларов. В России подобная акция проходит с 2013 года. В первой акции приняли участие около 80 компаний. Ритейлеры признали эксперимент успешным: число заказов резко увеличилось, конверсия и посещаемость онлайн-магазинов выросли, а общий оборот акции составил около 300 миллионов рублей. Изначально акцию проводило ООО "Блэк Фрайдэй". В 2016 году Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) решила не участвовать в проводимой акции, организуя альтернативную, которая получила название "Настоящая черная пятница", обе акции прошли одновременно. Позже Роспатент отменил регистрацию бренда Black Friday на ООО "Блэк Фрайдэй", и теперь это название в России может использовать кто угодно. В 2023 году в России "черная пятница" прошла с 23 по 26 ноября. По данным финансовых аналитиков, обороты российских онлайн-магазинов выросли на 11% по сравнению с распродажей 2022 года. При этом количество продаж осталось на прежнем уровне, а средний чек вырос на 12% и составил 1484 рубля. В топе покупок оказались ювелирные изделия, одежда, спортивное питание, БАДы, косметика. Самым популярным товаром стала бытовая техника и электроника. Согласно опросу ВЦИОМ (2023), с ноябрьской акцией в той или иной степени знакомы девять из 10 россиян (92%), в том числе каждый второй знает о ней (52%), 40% – слышали, но без подробностей. Больше всего знающих о "черной пятнице" - среди москвичей и петербуржцев (70%). При этом 58% из числа осведомленных ответили, что ничего не покупают в "черную пятницу"; заявили об обратном 41%, в том числе только каждому девятому удается регулярно (всегда/часто) совершать выгодные покупки со скидками - 11%, тогда как оставшиеся 30% довольствуются редким уловом. Эксперты предупреждают, что за внешне привлекательными предложениями в сезон распродаж может скрываться не вполне честная ценовая политика. Некоторые продавцы перед объявлением скидок завышают стоимость товаров, то есть снижение цены оказывается мнимым. Избежать этой ловушки можно, если заблаговременно уточнять цены на желанные вещи. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что слишком низкая цена может говорить о фальсифицированном или контрафактном товаре. Кроме того, следует обратить внимание на стоимость доставки – иногда скидка на товар может компенсироваться высокой ценой доставки. Стоит также выяснить и сроки доставки. Ведомство также рекомендует опасаться фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании. Эксперты советуют определить бюджет, который можно потратить на покупки. Поможет также составление списка желаемых покупок: можно посмотреть цены на товары в разных магазинах и выбрать самое привлекательное предложение. Также аналитики советуют в период распродаж "черной пятницы" покупать только то, что действительно нужно, а не товары с большими скидками. Потому что формула "сэкономил – значит, заработал" считается самообманом. Следует помнить, что любое приобретение даже со скидкой в 90% – это трата денег. В 2024 году официальный старт "черной пятницы" в России назначен на 29 ноября. Акция продлится три дня.

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