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В России допустили отмену запрета на курение в общественных местах

В России допустили отмену запрета на курение в общественных местах - 29.11.2024, ПРАЙМ

В России допустили отмену запрета на курение в общественных местах

Отмена запрета на курение в общественных местах в России маловероятна, рассказал РИА Новости глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T04:36+0300

2024-11-29T04:36+0300

2024-11-29T04:36+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Отмена запрета на курение в общественных местах в России маловероятна, рассказал РИА Новости глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли JTI Рамунас Масиус. "Это маловероятно", - ответил Масиус на вопрос о том, могут ли в России отменить ограничения на курение в общественных местах. "В целом мы всегда сотрудничаем с правительством по вопросам регулирования индустрии и последовательно выступаем за сбалансированное регулирование, основанное на фактах и научных данных", - добавил он. Масиус подчеркнул, что JTI поддерживает мировые тренды и идет в направлении сокращения употребления табака. "В целом, в 2024-2026 годах на глобальном уровне JTI планирует инвестировать 450 миллиардов иен в продукцию с потенциалом снижения риска, прежде всего, с акцентом на нагреваемый табак", - уточнил он. Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Штат оценивается в более чем 46 тысяч сотрудников. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel и LD. Чистая прибыль по итогам прошлого года увеличилась на 9% - до 482,3 миллиарда иен (около 3,2 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. JTI за прошедший год увеличила общий объем отгрузок в России на 0,7%. Рыночная доля компании в РФ при этом выросла до 37,4% с 36,6% годом ранее.

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