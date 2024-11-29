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В России за десять лет снизился объем легальных сигарет

В России за десять лет снизился объем легальных сигарет - 29.11.2024, ПРАЙМ

В России за десять лет снизился объем легальных сигарет

Объем легально произведенных сигарет в России за 10 лет снизился вдвое, при этом доля контрафакта за этот же период выросла в 10 раз, заявил РИА Новости... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T06:03+0300

2024-11-29T06:03+0300

2024-11-29T06:03+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Объем легально произведенных сигарет в России за 10 лет снизился вдвое, при этом доля контрафакта за этот же период выросла в 10 раз, заявил РИА Новости глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли табачной компании JTI Рамунас Масиус. "Глобально потребление легальных сигарет падает по ряду причин. В России сейчас рынок легально произведенных сигарет оценивается примерно в 190 миллиардов штук в год, 10 лет назад он составлял порядка 400 миллиардов штук", - сообщил топ-менеджер компании, которая владеет данными по рынку в России, занимая долю в 37%. При этом он отметил, что "нельзя сказать, что россияне стали вдвое меньше курить". "Изменился сам рынок. Прежде всего, доля нелегальных сигарет выросла в 10 раз", - пояснил Масиус и связал это, в том числе, с увеличением акциза. По мнению Масиуса, на общей картине потребления отразилось и стремление части потребителей найти альтернативу сигаретам. "И в этой категории выбор очень широк – от нагреваемого табака до вейпов и другой бестабачной никотиносодержащей продукции", - заметил собеседник агентства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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