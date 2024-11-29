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Решетников объяснил колебания курса рубля
Решетников объяснил колебания курса рубля - 29.11.2024, ПРАЙМ
Решетников объяснил колебания курса рубля
Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены различными факторами, включая спекулятивную активность, заявил министр экономического развития Максим... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:33+0300
2024-11-29T12:33+0300
2024-11-29T12:43+0300
экономика
россия
рубль
максим решетников
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены различными факторами, включая спекулятивную активность, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера. Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям", - сказал министр.Решетников подчеркнул, что торговый баланс России остается сильным, и правительство в сотрудничестве с Центральным банком принимает необходимые меры для стабилизации ситуации.В среду ЦБ принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.
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россия, рубль, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, рубль, Максим Решетников
Решетников объяснил колебания курса рубля
Решетников: колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены различными факторами, включая спекулятивную активность, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера. Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям", - сказал министр.
Решетников подчеркнул, что торговый баланс России остается сильным, и правительство в сотрудничестве с Центральным банком принимает необходимые меры для стабилизации ситуации.
В среду ЦБ принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к снижению