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Решетников объяснил колебания курса рубля

Решетников объяснил колебания курса рубля - 29.11.2024, ПРАЙМ

Решетников объяснил колебания курса рубля

Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены различными факторами, включая спекулятивную активность, заявил министр экономического развития Максим... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T12:33+0300

2024-11-29T12:33+0300

2024-11-29T12:43+0300

экономика

россия

рубль

максим решетников

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены различными факторами, включая спекулятивную активность, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера. Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям", - сказал министр.Решетников подчеркнул, что торговый баланс России остается сильным, и правительство в сотрудничестве с Центральным банком принимает необходимые меры для стабилизации ситуации.В среду ЦБ принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.

https://1prime.ru/20241129/yuan-853192432.html

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россия, рубль, максим решетников