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Зампред ЦБ назвал волатильность курса рубля временным явлением
Зампред ЦБ назвал волатильность курса рубля временным явлением - 29.11.2024, ПРАЙМ
Зампред ЦБ назвал волатильность курса рубля временным явлением
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КУРСА РУБЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ ВРЕМЕННА, СИТУАЦИЯ УЖЕ НАЧАЛА СТАБИЛИЗИРОВАТЬСЯ - ЗАМПРЕД ЦБ РФ ГАБУНИЯ | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T15:19+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КУРСА РУБЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ ВРЕМЕННА, СИТУАЦИЯ УЖЕ НАЧАЛА СТАБИЛИЗИРОВАТЬСЯ - ЗАМПРЕД ЦБ РФ ГАБУНИЯУ ЦБ ЕСТЬ ДОСТАТОЧНО МЕР ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, СЕЙЧАС УГРОЗ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В РФ ИЗ-ЗА КУРСА РУБЛЯ НЕТ - ГАБУНИЯ
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Зампред ЦБ назвал волатильность курса рубля временным явлением
Габуния: ситуация с курсом рубля уже начала стабилизироваться