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ЦБ продлил нулевые комиссии по операциям с цифровыми рублями

ЦБ продлил нулевые комиссии по операциям с цифровыми рублями - 29.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ продлил нулевые комиссии по операциям с цифровыми рублями

ЦБ РФ продлил на год, до 31 декабря 2025 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T16:40+0300

2024-11-29T16:40+0300

2024-11-29T16:40+0300

банк россии

цифровой рубль

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ продлил на год, до 31 декабря 2025 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями, сообщила пресс-служба регулятора. "Банк России принял решение продлить на год, до 31 декабря 2025 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями", - говорится в сообщении. ЦБ поясняет, что это позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому внедрению цифрового рубля, которое запланировано на середину следующего года, и в первые месяцы его широкого использования. Регулятор подчеркивает, что для граждан любые операции с национальной цифровой валютой будут бесплатными вне зависимости от льготного периода. "С 1 января 2026 года для бизнеса начнет действовать тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями - 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей). Тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, еще ниже - 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию. При этом открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий", - отмечается в сообщении.

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цифровой рубль