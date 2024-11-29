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ЦБ продлил нулевые комиссии по операциям с цифровыми рублями - 29.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ продлил нулевые комиссии по операциям с цифровыми рублями
ЦБ продлил нулевые комиссии по операциям с цифровыми рублями - 29.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ продлил нулевые комиссии по операциям с цифровыми рублями
ЦБ РФ продлил на год, до 31 декабря 2025 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T16:40+0300
2024-11-29T16:40+0300
банк россии
цифровой рубль
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ продлил на год, до 31 декабря 2025 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями, сообщила пресс-служба регулятора. "Банк России принял решение продлить на год, до 31 декабря 2025 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями", - говорится в сообщении. ЦБ поясняет, что это позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому внедрению цифрового рубля, которое запланировано на середину следующего года, и в первые месяцы его широкого использования. Регулятор подчеркивает, что для граждан любые операции с национальной цифровой валютой будут бесплатными вне зависимости от льготного периода. "С 1 января 2026 года для бизнеса начнет действовать тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями - 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей). Тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, еще ниже - 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию. При этом открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий", - отмечается в сообщении.
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цифровой рубль
Банк России, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
16:40 29.11.2024
 
ЦБ продлил нулевые комиссии по операциям с цифровыми рублями

ЦБ продлил на 2025 год нулевые комиссии для компаний по операциям с цифровыми рублями

У цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ продлил на год, до 31 декабря 2025 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями, сообщила пресс-служба регулятора.
"Банк России принял решение продлить на год, до 31 декабря 2025 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями", - говорится в сообщении.
ЦБ поясняет, что это позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому внедрению цифрового рубля, которое запланировано на середину следующего года, и в первые месяцы его широкого использования.
Регулятор подчеркивает, что для граждан любые операции с национальной цифровой валютой будут бесплатными вне зависимости от льготного периода.
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"С 1 января 2026 года для бизнеса начнет действовать тариф за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями - 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей). Тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, еще ниже - 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию. При этом открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий", - отмечается в сообщении.
 
Банк РоссииЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
 
 
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