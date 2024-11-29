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Без укрепления рубля сложно достичь цели ЦБ по инфляции, считает эксперт - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241129/rubl-853216151.html
Без укрепления рубля сложно достичь цели ЦБ по инфляции, считает эксперт
Без укрепления рубля сложно достичь цели ЦБ по инфляции, считает эксперт - 29.11.2024, ПРАЙМ
Без укрепления рубля сложно достичь цели ЦБ по инфляции, считает эксперт
Без укрепления рубля ЦБ РФ будет сложно достичь цели по снижению инфляции, прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T21:11+0300
2024-11-29T21:11+0300
экономика
россия
инфляция в россии
рубль
курсы валют
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Без укрепления рубля ЦБ РФ будет сложно достичь цели по снижению инфляции, прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа капитал" Владимир Брагин, рассуждая о последствиях недавних санкций США на российские банки. Курс рубля в середине недели бил рекорды по темпам ослабления. Так, юань на Мосбирже взлетел от закрытия 20 ноября с 13,82 рубля до 15,16 рубля в среду, то есть на 9,7% всего за неделю. Доллар на форексе при этом подскочил от 100,6 рубля до 114,75 рубля (+14%). Таким образом, обе валюты обновили максимум с марта 2022 года. Ранее в ноябре минфин США ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,78% в годовом выражении на 25 ноября. ЦБ РФ не меняет таргет по инфляции, установленный на уровне 4%, заявил ранее в пятницу заместитель председателя регулятора Филипп Габуния. "Ослабление рубля уже привлекло внимание властей. ЦБ РФ, например, отложил покупку валюты в ФНБ на 4,2 миллиарда рублей в день. Возможно, последуют и другие шаги. Важно отметить, что если ЦБ РФ все-таки ставит себе цель по снижению инфляции, то без укрепления рубля сделать это будет максимально сложно. Причем в нынешних условиях есть как минимум три канала влияния слабого рубля на инфляцию: рост цен импорта и экспортируемых товаров, дополнительный разогрев экономики и эмиссионное финансирование бюджета", - говорит эксперт. Задержки платежей из-за санкций – это лишь часть проблемы волатильности курса рубля, дополнительную сложность ситуации придает фрагментация валютного рынка, считает Брагин. "Официальный курс определяется на внебиржевом рынке, где участвуют российские банки. То есть предложение валюты не включает того, что находится на счетах экспортеров в иностранных банках. Иными словами, курс рубля сейчас определяется в условиях сокращенного предложения валюты. Поэтому курс и не отражает состояния платежного баланса. Рынок стал "тонким", а значит - более чувствительным к настроениям участников. Отсюда - резкая реакция на слухи, страхи, повышенная склонность к волнам паники", - добавляет он. В самом плохом варианте развития событий уже инфляция через какое-то время станет причиной ослабления рубля, а это серьезный шаг в сторону "турецкого сценария": стабильно высокой инфляции, не чувствительной к ставкам, говорит Брагин. "С учетом этого обстоятельства, я бы ожидал довольно серьезных усилий по стабилизации валютного рынка. Но на это может потребоваться время. Напомню, что после санкций против Мосбиржи был "план Б" - внебиржевой рынок. Он перестал работать, так как сами банки оказались под санкциями. А вот "план В", видимо еще не готов. Резюмируя, следует признать, что в этот раз последствия санкций могут оказаться шире просто ослабления рубля и повышения рыночной волатильности. С другой стороны, это же увеличивает вероятность и скорость активных действий финансовых властей", - завершает он.
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россия, инфляция в россии, рубль, курсы валют
Экономика, РОССИЯ, инфляция в России, рубль, курсы валют
21:11 29.11.2024
 
Без укрепления рубля сложно достичь цели ЦБ по инфляции, считает эксперт

Эксперт Брагин: без укрепления рубля сложно достичь цели ЦБ по инфляции

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Без укрепления рубля ЦБ РФ будет сложно достичь цели по снижению инфляции, прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа капитал" Владимир Брагин, рассуждая о последствиях недавних санкций США на российские банки.
Курс рубля в середине недели бил рекорды по темпам ослабления. Так, юань на Мосбирже взлетел от закрытия 20 ноября с 13,82 рубля до 15,16 рубля в среду, то есть на 9,7% всего за неделю. Доллар на форексе при этом подскочил от 100,6 рубля до 114,75 рубля (+14%). Таким образом, обе валюты обновили максимум с марта 2022 года. Ранее в ноябре минфин США ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур.
Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,78% в годовом выражении на 25 ноября. ЦБ РФ не меняет таргет по инфляции, установленный на уровне 4%, заявил ранее в пятницу заместитель председателя регулятора Филипп Габуния.
"Ослабление рубля уже привлекло внимание властей. ЦБ РФ, например, отложил покупку валюты в ФНБ на 4,2 миллиарда рублей в день. Возможно, последуют и другие шаги. Важно отметить, что если ЦБ РФ все-таки ставит себе цель по снижению инфляции, то без укрепления рубля сделать это будет максимально сложно. Причем в нынешних условиях есть как минимум три канала влияния слабого рубля на инфляцию: рост цен импорта и экспортируемых товаров, дополнительный разогрев экономики и эмиссионное финансирование бюджета", - говорит эксперт.
Задержки платежей из-за санкций – это лишь часть проблемы волатильности курса рубля, дополнительную сложность ситуации придает фрагментация валютного рынка, считает Брагин. "Официальный курс определяется на внебиржевом рынке, где участвуют российские банки. То есть предложение валюты не включает того, что находится на счетах экспортеров в иностранных банках. Иными словами, курс рубля сейчас определяется в условиях сокращенного предложения валюты. Поэтому курс и не отражает состояния платежного баланса. Рынок стал "тонким", а значит - более чувствительным к настроениям участников. Отсюда - резкая реакция на слухи, страхи, повышенная склонность к волнам паники", - добавляет он.
В самом плохом варианте развития событий уже инфляция через какое-то время станет причиной ослабления рубля, а это серьезный шаг в сторону "турецкого сценария": стабильно высокой инфляции, не чувствительной к ставкам, говорит Брагин.
"С учетом этого обстоятельства, я бы ожидал довольно серьезных усилий по стабилизации валютного рынка. Но на это может потребоваться время. Напомню, что после санкций против Мосбиржи был "план Б" - внебиржевой рынок. Он перестал работать, так как сами банки оказались под санкциями. А вот "план В", видимо еще не готов. Резюмируя, следует признать, что в этот раз последствия санкций могут оказаться шире просто ослабления рубля и повышения рыночной волатильности. С другой стороны, это же увеличивает вероятность и скорость активных действий финансовых властей", - завершает он.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
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