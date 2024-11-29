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Песков прокомментировал обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Румынии - 29.11.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Румынии
Песков прокомментировал обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Румынии - 29.11.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Румынии
Москва не вмешивалась и не намерена вмешиваться в выборы в Румынии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:52+0300
2024-11-29T12:52+0300
политика
румыния
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Москва не вмешивалась и не намерена вмешиваться в выборы в Румынии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Мы вообще не имеем обыкновения вмешиваться в выборы в других странах, в частности, в Румынии. Не собираемся это делать и сейчас. Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенные, голословные", - подчеркнул он, комментируя вопрос журналистов. 24 ноября в Румынии состоялись выборы президента, при этом первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который проводил свою кампанию в TikTok. Лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом, заняла второе место. Второй тур намечен на 8 декабря.
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румыния, дмитрий песков, россия
Политика, РУМЫНИЯ, Дмитрий Песков, РОССИЯ
12:52 29.11.2024
 
Песков прокомментировал обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Румынии

Песков: Россия не вмешивается в электоральные процессы в Румынии

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
© POOL
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Москва не вмешивалась и не намерена вмешиваться в выборы в Румынии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы вообще не имеем обыкновения вмешиваться в выборы в других странах, в частности, в Румынии. Не собираемся это делать и сейчас. Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенные, голословные", - подчеркнул он, комментируя вопрос журналистов.
24 ноября в Румынии состоялись выборы президента, при этом первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который проводил свою кампанию в TikTok. Лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом, заняла второе место. Второй тур намечен на 8 декабря.
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ПолитикаРУМЫНИЯДмитрий ПесковРОССИЯ
 
 
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