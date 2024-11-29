https://1prime.ru/20241129/rumyniya-853194334.html
Песков прокомментировал обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Румынии
Песков прокомментировал обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Румынии - 29.11.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Румынии
Москва не вмешивалась и не намерена вмешиваться в выборы в Румынии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T12:52+0300
2024-11-29T12:52+0300
2024-11-29T12:52+0300
политика
румыния
дмитрий песков
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852690307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_857854c8b7d59984d1caf04ea9f91d13.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Москва не вмешивалась и не намерена вмешиваться в выборы в Румынии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Мы вообще не имеем обыкновения вмешиваться в выборы в других странах, в частности, в Румынии. Не собираемся это делать и сейчас. Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенные, голословные", - подчеркнул он, комментируя вопрос журналистов. 24 ноября в Румынии состоялись выборы президента, при этом первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который проводил свою кампанию в TikTok. Лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом, заняла второе место. Второй тур намечен на 8 декабря.
https://1prime.ru/20241129/orban-853193135.html
румыния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852690307_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ea0b737ad55805d58ffa24c8f285a6c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, дмитрий песков, россия
Политика, РУМЫНИЯ, Дмитрий Песков, РОССИЯ
Песков прокомментировал обвинения РФ во вмешательстве в выборы в Румынии
Песков: Россия не вмешивается в электоральные процессы в Румынии
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Москва не вмешивалась и не намерена вмешиваться в выборы в Румынии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы вообще не имеем обыкновения вмешиваться в выборы в других странах, в частности, в Румынии. Не собираемся это делать и сейчас. Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенные, голословные", - подчеркнул он, комментируя вопрос журналистов.
24 ноября в Румынии состоялись выборы президента, при этом первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который проводил свою кампанию в TikTok. Лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом, заняла второе место. Второй тур намечен на 8 декабря.
Победа Трампа пока не чувствуется, посетовал Орбан