Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия уже победила США в "великой битве за минтай" - 29.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241129/ryba-853067913.html
Россия уже победила США в "великой битве за минтай"
Россия уже победила США в "великой битве за минтай" - 29.11.2024, ПРАЙМ
Россия уже победила США в "великой битве за минтай"
Многие СМИ сейчас пишут о том, что квоты на вылов минтая между Россией и США якобы распределены несправедливо – они ловят 80% от акватории вылова, а нам... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T08:00+0300
2024-11-29T08:00+0300
мнения аналитиков
берингово море
сша
москва
минсельхоз
росрыболовство
рыба
вылов минтая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853067913.jpg?1732856400
МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Многие СМИ сейчас пишут о том, что квоты на вылов минтая между Россией и США якобы распределены несправедливо – они ловят 80% от акватории вылова, а нам остается лишь 20%. При этом ссылаются на некое соглашение, разграничивающее морское пространство между странами не в нашу пользу.Однако истина, как известно, всегда где-то посередине, и эта ситуация – не исключение. Начнем с того, что никакого "баланса квот" минтая между Россией и США не существует, поскольку между странами нет международного соглашения в области рыболовства, предполагающего совместное использование водных биоресурсов и соответственно их распределение.В упомянутых публикациях речь идет о так называемой "линии Шеварднадзе-Бейкера" – соглашении, определяющем морские границы исключительных экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях. Оно было заключено между СССР и США в 1991 году. В соглашении не устанавливается распределение квот на водные биоресурсы, Россия устанавливает общий допустимый улов самостоятельно на основе научных исследований состояния запаса. В этом отличие, например, от процедуры установления совместного запаса трески между Россией и Норвегией.В целом, ВАРПЭ и рыбацкое сообщество считают, что соглашение 1991 года (оно, кстати, не было ратифицировано Верховным Советом СССР и не ратифицировано Государственной Думой) невыгодно для экономических интересов рыбопромышленной отрасли нашей страны. Но вопросы государственный границы – не компетенция Минсельхоза, Росрыболовства и уж тем более рыбаков.Минсельхоз определяет объем квот для добычи в Беринговом море и делает это на основе данных ВНИРО о промысловом запасе, а не на каких-либо оценках объемов уловов американских рыбаков. Главный принцип — устойчивое использование ресурса, не допущение перелова. Последние несколько лет запас минтая в Беринговом море ВНИРО оценивало как высокий и, соответственно, повышало объем разрешенного вылова – за три года он вырос в 1,7 раза, до 705 тысяч тонн. В этом году фактические уловы оказались ниже, поэтому ученые проводят дополнительный анализ ситуации.Отмечу, что Берингово море – не единственный район промысла для наших рыбаков. Россия добывает минтай в Охотском, Японском, Чукотском морях. В целом в прошлом году рыбопромышленники выловили 1,93 миллионов тонн минтая – по добыче этой рыбы мы занимаем первое место в мире. В этом году мы сохраним лидерство, опередив США примерно на 30%.Такой объем добычи уже сейчас позволяет российским рыбопромышленникам выигрывать экономическую конкуренцию, что признает NOAA — федеральное агентство США в области рыболовства. Такая ситуация, по прогнозам NOAA, точно продолжится в ближайшие несколько лет. С убытками американских рыбаков связан и "санкционный креатив американцев". Так, Минфин США запретил импорт российских минтая, лосося и крабов. Правда, после этого цены для американских потребителей выросли.Победа в экономическом соперничестве важнее, чем гонка за показатели вылова. Какой смысл перевыполнять "план по валу", если его результатом станет экономический крах? При сложившихся условиях и существующем объеме вылова на мировом рыбном рынке очень сомнительно предполагать, что Россия где-то что-то недобирает. Наоборот, Россия остается мировой рыболовной державой, которая продолжает в своих действиях по управлению запасами и их добычи руководствоваться здравым смыслом, а не сиюминутной погоней за сверхобъёмами и сверхприбылью. Именно рациональный подход - единственный правильный в условиях меняющегося мирового рыбного хозяйства и схлопывания финансовых возможностей рыбаков.Конечно, важный вопрос – это цена на российском рынке. Но добываемого нашими рыбаками минтая уже достаточно для того, чтобы обеспечить среднедушевой потребление в размере 14 килограммов в год! Поэтому те, кто говорит о недостатке минтая на внутреннем рынке, не правы или не честны.Автор - Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)
https://1prime.ru/20210721/834257586.html
берингово море
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Герман Зверев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/19/853072169_0:0:1800:1800_100x100_80_0_0_8d80a831c66dbe730f87585f4ebb2fec.jpg
Герман Зверев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/19/853072169_0:0:1800:1800_100x100_80_0_0_8d80a831c66dbe730f87585f4ebb2fec.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, берингово море, сша, москва, минсельхоз, росрыболовство, рыба, вылов минтая
Мнения аналитиков, Берингово море, США, МОСКВА, Минсельхоз, Росрыболовство, рыба, вылов минтая
08:00 29.11.2024
 
Россия уже победила США в "великой битве за минтай"

Президент ВАРПЭ Зверев: Россия опережает США на 30% по вылову минтая

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)
Герман Зверев
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)
Все материалы
МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Многие СМИ сейчас пишут о том, что квоты на вылов минтая между Россией и США якобы распределены несправедливо – они ловят 80% от акватории вылова, а нам остается лишь 20%. При этом ссылаются на некое соглашение, разграничивающее морское пространство между странами не в нашу пользу.
Однако истина, как известно, всегда где-то посередине, и эта ситуация – не исключение. Начнем с того, что никакого "баланса квот" минтая между Россией и США не существует, поскольку между странами нет международного соглашения в области рыболовства, предполагающего совместное использование водных биоресурсов и соответственно их распределение.
В упомянутых публикациях речь идет о так называемой "линии Шеварднадзе-Бейкера" – соглашении, определяющем морские границы исключительных экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях. Оно было заключено между СССР и США в 1991 году. В соглашении не устанавливается распределение квот на водные биоресурсы, Россия устанавливает общий допустимый улов самостоятельно на основе научных исследований состояния запаса. В этом отличие, например, от процедуры установления совместного запаса трески между Россией и Норвегией.
В целом, ВАРПЭ и рыбацкое сообщество считают, что соглашение 1991 года (оно, кстати, не было ратифицировано Верховным Советом СССР и не ратифицировано Государственной Думой) невыгодно для экономических интересов рыбопромышленной отрасли нашей страны. Но вопросы государственный границы – не компетенция Минсельхоза, Росрыболовства и уж тем более рыбаков.
Минсельхоз определяет объем квот для добычи в Беринговом море и делает это на основе данных ВНИРО о промысловом запасе, а не на каких-либо оценках объемов уловов американских рыбаков. Главный принцип — устойчивое использование ресурса, не допущение перелова. Последние несколько лет запас минтая в Беринговом море ВНИРО оценивало как высокий и, соответственно, повышало объем разрешенного вылова – за три года он вырос в 1,7 раза, до 705 тысяч тонн. В этом году фактические уловы оказались ниже, поэтому ученые проводят дополнительный анализ ситуации.
Отмечу, что Берингово море – не единственный район промысла для наших рыбаков. Россия добывает минтай в Охотском, Японском, Чукотском морях. В целом в прошлом году рыбопромышленники выловили 1,93 миллионов тонн минтая – по добыче этой рыбы мы занимаем первое место в мире. В этом году мы сохраним лидерство, опередив США примерно на 30%.
Такой объем добычи уже сейчас позволяет российским рыбопромышленникам выигрывать экономическую конкуренцию, что признает NOAA — федеральное агентство США в области рыболовства. Такая ситуация, по прогнозам NOAA, точно продолжится в ближайшие несколько лет. С убытками американских рыбаков связан и "санкционный креатив американцев". Так, Минфин США запретил импорт российских минтая, лосося и крабов. Правда, после этого цены для американских потребителей выросли.
Победа в экономическом соперничестве важнее, чем гонка за показатели вылова. Какой смысл перевыполнять "план по валу", если его результатом станет экономический крах? При сложившихся условиях и существующем объеме вылова на мировом рыбном рынке очень сомнительно предполагать, что Россия где-то что-то недобирает. Наоборот, Россия остается мировой рыболовной державой, которая продолжает в своих действиях по управлению запасами и их добычи руководствоваться здравым смыслом, а не сиюминутной погоней за сверхобъёмами и сверхприбылью. Именно рациональный подход - единственный правильный в условиях меняющегося мирового рыбного хозяйства и схлопывания финансовых возможностей рыбаков.
Конечно, важный вопрос – это цена на российском рынке. Но добываемого нашими рыбаками минтая уже достаточно для того, чтобы обеспечить среднедушевой потребление в размере 14 килограммов в год! Поэтому те, кто говорит о недостатке минтая на внутреннем рынке, не правы или не честны.
Автор - Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)
Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2021
На что готовы власти, чтобы снизить цены на минтай и лосось
21 июля 2021, 11:44

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковБерингово мореСШАМОСКВАМинсельхозРосрыболовстворыбавылов минтая
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала