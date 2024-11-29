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Россия уже победила США в "великой битве за минтай"

Россия уже победила США в "великой битве за минтай" - 29.11.2024, ПРАЙМ

Россия уже победила США в "великой битве за минтай"

Многие СМИ сейчас пишут о том, что квоты на вылов минтая между Россией и США якобы распределены несправедливо – они ловят 80% от акватории вылова, а нам... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T08:00+0300

2024-11-29T08:00+0300

2024-11-29T08:00+0300

мнения аналитиков

берингово море

сша

москва

минсельхоз

росрыболовство

рыба

вылов минтая

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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Многие СМИ сейчас пишут о том, что квоты на вылов минтая между Россией и США якобы распределены несправедливо – они ловят 80% от акватории вылова, а нам остается лишь 20%. При этом ссылаются на некое соглашение, разграничивающее морское пространство между странами не в нашу пользу.Однако истина, как известно, всегда где-то посередине, и эта ситуация – не исключение. Начнем с того, что никакого "баланса квот" минтая между Россией и США не существует, поскольку между странами нет международного соглашения в области рыболовства, предполагающего совместное использование водных биоресурсов и соответственно их распределение.В упомянутых публикациях речь идет о так называемой "линии Шеварднадзе-Бейкера" – соглашении, определяющем морские границы исключительных экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях. Оно было заключено между СССР и США в 1991 году. В соглашении не устанавливается распределение квот на водные биоресурсы, Россия устанавливает общий допустимый улов самостоятельно на основе научных исследований состояния запаса. В этом отличие, например, от процедуры установления совместного запаса трески между Россией и Норвегией.В целом, ВАРПЭ и рыбацкое сообщество считают, что соглашение 1991 года (оно, кстати, не было ратифицировано Верховным Советом СССР и не ратифицировано Государственной Думой) невыгодно для экономических интересов рыбопромышленной отрасли нашей страны. Но вопросы государственный границы – не компетенция Минсельхоза, Росрыболовства и уж тем более рыбаков.Минсельхоз определяет объем квот для добычи в Беринговом море и делает это на основе данных ВНИРО о промысловом запасе, а не на каких-либо оценках объемов уловов американских рыбаков. Главный принцип — устойчивое использование ресурса, не допущение перелова. Последние несколько лет запас минтая в Беринговом море ВНИРО оценивало как высокий и, соответственно, повышало объем разрешенного вылова – за три года он вырос в 1,7 раза, до 705 тысяч тонн. В этом году фактические уловы оказались ниже, поэтому ученые проводят дополнительный анализ ситуации.Отмечу, что Берингово море – не единственный район промысла для наших рыбаков. Россия добывает минтай в Охотском, Японском, Чукотском морях. В целом в прошлом году рыбопромышленники выловили 1,93 миллионов тонн минтая – по добыче этой рыбы мы занимаем первое место в мире. В этом году мы сохраним лидерство, опередив США примерно на 30%.Такой объем добычи уже сейчас позволяет российским рыбопромышленникам выигрывать экономическую конкуренцию, что признает NOAA — федеральное агентство США в области рыболовства. Такая ситуация, по прогнозам NOAA, точно продолжится в ближайшие несколько лет. С убытками американских рыбаков связан и "санкционный креатив американцев". Так, Минфин США запретил импорт российских минтая, лосося и крабов. Правда, после этого цены для американских потребителей выросли.Победа в экономическом соперничестве важнее, чем гонка за показатели вылова. Какой смысл перевыполнять "план по валу", если его результатом станет экономический крах? При сложившихся условиях и существующем объеме вылова на мировом рыбном рынке очень сомнительно предполагать, что Россия где-то что-то недобирает. Наоборот, Россия остается мировой рыболовной державой, которая продолжает в своих действиях по управлению запасами и их добычи руководствоваться здравым смыслом, а не сиюминутной погоней за сверхобъёмами и сверхприбылью. Именно рациональный подход - единственный правильный в условиях меняющегося мирового рыбного хозяйства и схлопывания финансовых возможностей рыбаков.Конечно, важный вопрос – это цена на российском рынке. Но добываемого нашими рыбаками минтая уже достаточно для того, чтобы обеспечить среднедушевой потребление в размере 14 килограммов в год! Поэтому те, кто говорит о недостатке минтая на внутреннем рынке, не правы или не честны.Автор - Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

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Герман Зверев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/19/853072169_0:0:1800:1800_100x100_80_0_0_8d80a831c66dbe730f87585f4ebb2fec.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Герман Зверев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/19/853072169_0:0:1800:1800_100x100_80_0_0_8d80a831c66dbe730f87585f4ebb2fec.jpg

мнения аналитиков, берингово море, сша, москва, минсельхоз, росрыболовство, рыба, вылов минтая