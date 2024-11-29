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Восстановление рынка продолжается - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241129/rynok-853187245.html
Восстановление рынка продолжается
Восстановление рынка продолжается - 29.11.2024, ПРАЙМ
Восстановление рынка продолжается
Индекс МосБиржи прибавил еще 2% и еще больше отдалился от недавних 1,5-летних минимумов, на закрытии четверга — под 2550 п. Возможно, 27 ноября на панике мы и... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T09:35+0300
2024-11-29T09:35+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи прибавил еще 2% и еще больше отдалился от недавних 1,5-летних минимумов, на закрытии четверга — под 2550 п. Возможно, 27 ноября на панике мы и видели дно года. Несмотря на экстремальную волатильность в рамках периода, месяц в индексе закрывается по нулям. Ориентиром вверх на конец декабря может быть динамический уровень в области 2700 п. Невзирая на геополитическую неопределенность и риски очередного подъема ключевой ставки ЦБ, многое уже в цене изрядно перепроданных бумаг. С начала года рынок -20%, а с майского пика — почти -30%. Наверное, достаточно.Сильнее рынка в ноябре — акции банка МКБ (+29%). Бумаги шли вразрез с общерыночными настроениями. Фундаментально акции недороги, но бумаги низколиквидные. Технически следующим ориентиром вверх будет область 7,9 руб.Слабее рынка за месяц — акции девелопера Самолет (-31%). Высокие ставки ЦБ и завершение льготных ипотечных программ привели к обвалу курса на абсолютное историческое дно, было 885 руб. Сейчас отскок после обвала к 1000 руб., и в ближайшие месяцы акции по-прежнему могут быть хуже рынка.Рубль остается волатильным и недалеко от своих минимумов весны 2022 г. К концу года ждем стабилизацию в нацвалюте и коррекцию инвалют. Ориентиры — 14 за юань и доллар поближе к 100.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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40
192
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мнения аналитиков, российский рынок акций
Экономика, Мнения аналитиков, российский рынок акций
09:35 29.11.2024
 

Восстановление рынка продолжается

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи прибавил еще 2% и еще больше отдалился от недавних 1,5-летних минимумов, на закрытии четверга — под 2550 п. Возможно, 27 ноября на панике мы и видели дно года. Несмотря на экстремальную волатильность в рамках периода, месяц в индексе закрывается по нулям. Ориентиром вверх на конец декабря может быть динамический уровень в области 2700 п. Невзирая на геополитическую неопределенность и риски очередного подъема ключевой ставки ЦБ, многое уже в цене изрядно перепроданных бумаг. С начала года рынок -20%, а с майского пика — почти -30%. Наверное, достаточно.
Сильнее рынка в ноябре — акции банка МКБ (+29%). Бумаги шли вразрез с общерыночными настроениями. Фундаментально акции недороги, но бумаги низколиквидные. Технически следующим ориентиром вверх будет область 7,9 руб.
Слабее рынка за месяц — акции девелопера Самолет (-31%). Высокие ставки ЦБ и завершение льготных ипотечных программ привели к обвалу курса на абсолютное историческое дно, было 885 руб. Сейчас отскок после обвала к 1000 руб., и в ближайшие месяцы акции по-прежнему могут быть хуже рынка.
Рубль остается волатильным и недалеко от своих минимумов весны 2022 г. К концу года ждем стабилизацию в нацвалюте и коррекцию инвалют. Ориентиры — 14 за юань и доллар поближе к 100.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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