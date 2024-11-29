Восстановление рынка продолжается

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи прибавил еще 2% и еще больше отдалился от недавних 1,5-летних минимумов, на закрытии четверга — под 2550 п. Возможно, 27 ноября на панике мы и видели дно года. Несмотря на экстремальную волатильность в рамках периода, месяц в индексе закрывается по нулям. Ориентиром вверх на конец декабря может быть динамический уровень в области 2700 п. Невзирая на геополитическую неопределенность и риски очередного подъема ключевой ставки ЦБ, многое уже в цене изрядно перепроданных бумаг. С начала года рынок -20%, а с майского пика — почти -30%. Наверное, достаточно.Сильнее рынка в ноябре — акции банка МКБ (+29%). Бумаги шли вразрез с общерыночными настроениями. Фундаментально акции недороги, но бумаги низколиквидные. Технически следующим ориентиром вверх будет область 7,9 руб.Слабее рынка за месяц — акции девелопера Самолет (-31%). Высокие ставки ЦБ и завершение льготных ипотечных программ привели к обвалу курса на абсолютное историческое дно, было 885 руб. Сейчас отскок после обвала к 1000 руб., и в ближайшие месяцы акции по-прежнему могут быть хуже рынка.Рубль остается волатильным и недалеко от своих минимумов весны 2022 г. К концу года ждем стабилизацию в нацвалюте и коррекцию инвалют. Ориентиры — 14 за юань и доллар поближе к 100.
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи прибавил еще 2% и еще больше отдалился от недавних 1,5-летних минимумов, на закрытии четверга — под 2550 п. Возможно, 27 ноября на панике мы и видели дно года. Несмотря на экстремальную волатильность в рамках периода, месяц в индексе закрывается по нулям. Ориентиром вверх на конец декабря может быть динамический уровень в области 2700 п. Невзирая на геополитическую неопределенность и риски очередного подъема ключевой ставки ЦБ, многое уже в цене изрядно перепроданных бумаг. С начала года рынок -20%, а с майского пика — почти -30%. Наверное, достаточно.
Сильнее рынка в ноябре — акции банка МКБ (+29%). Бумаги шли вразрез с общерыночными настроениями. Фундаментально акции недороги, но бумаги низколиквидные. Технически следующим ориентиром вверх будет область 7,9 руб.
Слабее рынка за месяц — акции девелопера Самолет (-31%). Высокие ставки ЦБ и завершение льготных ипотечных программ привели к обвалу курса на абсолютное историческое дно, было 885 руб. Сейчас отскок после обвала к 1000 руб., и в ближайшие месяцы акции по-прежнему могут быть хуже рынка.
Рубль остается волатильным и недалеко от своих минимумов весны 2022 г. К концу года ждем стабилизацию в нацвалюте и коррекцию инвалют. Ориентиры — 14 за юань и доллар поближе к 100.
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