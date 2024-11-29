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Российский рынок акций снижается в начале торгового дня

Российский рынок акций снижается в начале торгового дня - 29.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в начале торгового дня

Российский рынок акций в начале последней торговой сессии осени снижается на 0,22%, следует из данных Московской биржи. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T10:07+0300

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2024-11-29T10:07+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале последней торговой сессии осени снижается на 0,22%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск понижался на 0,22%, до 2 542,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,82%, до 791,74 пункта.

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российский рынок акций