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Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня - 29.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций в начале последней торговой сессии осени снижается на 0,22%, следует из данных Московской биржи. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T10:07+0300
2024-11-29T10:07+0300
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экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале последней торговой сессии осени снижается на 0,22%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск понижался на 0,22%, до 2 542,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,82%, до 791,74 пункта.
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российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
Российский рынок акций снижается на 0,2% в начале торгового дня
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале последней торговой сессии осени снижается на 0,22%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск понижался на 0,22%, до 2 542,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,82%, до 791,74 пункта.