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Российский рынок акций продолжает отскок от полуторагодовых минимумов - 29.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций продолжает отскок от полуторагодовых минимумов
Российский рынок акций продолжает отскок от полуторагодовых минимумов - 29.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает отскок от полуторагодовых минимумов
Российский рынок акций растет во второй половине основных торгов пятницы, третий день подряд продолжая отскок от полуторагодовых минимумов, следует из данных... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T17:17+0300
2024-11-29T17:17+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет во второй половине основных торгов пятницы, третий день подряд продолжая отскок от полуторагодовых минимумов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 17.08 мск рос на 0,67%, до 2 565,03 пункта. Ранее на этой неделе индекс Мосбиржи максимально снижался до 2 426,02 пункта - минимума с марта прошлого года. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,34%, до 73,03 доллара за баррель. "Российский рынок акций после стартовой просадки устремился вверх и приблизился к максимуму завершающейся торговой недели. Затем наши фондовые индикаторы перешли к коррекционным попыткам. При этом рубль сегодня укрепляется, а нефтяные цены после нашего открытия сдали позиции. Не мешает восстановлению индекса Мосбиржи и фактор пятницы, актуальность которого увеличилась на фоне большой геополитической неопределенности", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Скорее всего, поддержку нашему рынку оказывает стремление все большего количества инвесторов защитить свои долгосрочные вложения от обесценивания рубля, добавил эксперт. "На российском рынке все еще не исчерпался импульс к отскоку, который продолжается третий день подряд. При этом информационный фон не слишком конструктивен – макроэкономические беспокойства касательно жесткой ДКП и инфляционного давления остаются в силе, и со стороны геополитики хороших новостей все так же не поступает", - отмечает Зарина Саидова из ФГ "Финам". "Индекс Мосбиржи растет третий день кряду, отскок от годовых минимумов составляет уже 6%. Участники рынка потихоньку начинают отыгрывать девальвацию через покупку акций экспортеров. Помимо нефтегазовой отрасли, лучше рынка чувствует себя финансовый сектор", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости на Мосбирже акции "Магнита" (+5,24%), "Абрау Дюрсо" (+3,11%), "Норникеля" (+2,83%), "Северстали" (+2,83%), "Сбербанка" (прфеы растут на 2,83%, обыкновенные акции – на 2,58%). "Депозитарные расписки "Русагро" подверглись распродаже в преддверии остановки торгов ими на Мосбирже со 2 декабря из-за проведения редомициляции дочерних компаний холдинга с Кипра в Россию. Инвесторы избавляются от этих бумаг во избежание навеса из продаж после возобновления торгов", - пояснил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Сегежи" (-6,95%), расписки "Русагро" (-3,78%), префы "Транснефти" (-3,41%), обыкновенные акции "Аэрофлота" (-3,39%), "Алросы" (-1,91%), ТМК (-1,61%). ПРОГНОЗЫ "Поэтому, если на выходных не произойдет какого-либо серьезного негатива, в понедельник внешний фон не будет слишком плохим, а рубль не ускорит подорожание, индекс Мосбиржи способен продолжить восстановление с ближайшей целью в районе 2630 пунктов", - говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". Чернов из Freedom Finance Global считает, что индекс Мосбиржи на закрытии будет в диапазоне 2550-2600 пунктов.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
17:17 29.11.2024
 
Российский рынок акций продолжает отскок от полуторагодовых минимумов

Российский рынок акций по индексу Мосбиржи вырос на 0,67%, до 2 565,03 пункта

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет во второй половине основных торгов пятницы, третий день подряд продолжая отскок от полуторагодовых минимумов, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 17.08 мск рос на 0,67%, до 2 565,03 пункта. Ранее на этой неделе индекс Мосбиржи максимально снижался до 2 426,02 пункта - минимума с марта прошлого года.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,34%, до 73,03 доллара за баррель.
"Российский рынок акций после стартовой просадки устремился вверх и приблизился к максимуму завершающейся торговой недели. Затем наши фондовые индикаторы перешли к коррекционным попыткам. При этом рубль сегодня укрепляется, а нефтяные цены после нашего открытия сдали позиции. Не мешает восстановлению индекса Мосбиржи и фактор пятницы, актуальность которого увеличилась на фоне большой геополитической неопределенности", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Скорее всего, поддержку нашему рынку оказывает стремление все большего количества инвесторов защитить свои долгосрочные вложения от обесценивания рубля, добавил эксперт.
"На российском рынке все еще не исчерпался импульс к отскоку, который продолжается третий день подряд. При этом информационный фон не слишком конструктивен – макроэкономические беспокойства касательно жесткой ДКП и инфляционного давления остаются в силе, и со стороны геополитики хороших новостей все так же не поступает", - отмечает Зарина Саидова из ФГ "Финам".
"Индекс Мосбиржи растет третий день кряду, отскок от годовых минимумов составляет уже 6%. Участники рынка потихоньку начинают отыгрывать девальвацию через покупку акций экспортеров. Помимо нефтегазовой отрасли, лучше рынка чувствует себя финансовый сектор", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости на Мосбирже акции "Магнита" (+5,24%), "Абрау Дюрсо" (+3,11%), "Норникеля" (+2,83%), "Северстали" (+2,83%), "Сбербанка" (прфеы растут на 2,83%, обыкновенные акции – на 2,58%).
"Депозитарные расписки "Русагро" подверглись распродаже в преддверии остановки торгов ими на Мосбирже со 2 декабря из-за проведения редомициляции дочерних компаний холдинга с Кипра в Россию. Инвесторы избавляются от этих бумаг во избежание навеса из продаж после возобновления торгов", - пояснил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения - акции "Сегежи" (-6,95%), расписки "Русагро" (-3,78%), префы "Транснефти" (-3,41%), обыкновенные акции "Аэрофлота" (-3,39%), "Алросы" (-1,91%), ТМК (-1,61%).

ПРОГНОЗЫ

"Поэтому, если на выходных не произойдет какого-либо серьезного негатива, в понедельник внешний фон не будет слишком плохим, а рубль не ускорит подорожание, индекс Мосбиржи способен продолжить восстановление с ближайшей целью в районе 2630 пунктов", - говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Чернов из Freedom Finance Global считает, что индекс Мосбиржи на закрытии будет в диапазоне 2550-2600 пунктов.
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Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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