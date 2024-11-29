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Российский рынок акций вырос за ноябрь на 0,7 процента

Российский рынок акций вырос за ноябрь на 0,7 процента - 29.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос за ноябрь на 0,7 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 1,18% и на 0,7% за ноябрь, следует из данных Московской биржи. | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T18:55+0300

2024-11-29T18:55+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 1,18% и на 0,7% за ноябрь, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,18%, до 2578 пунктов, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,58%, до 818,86 пункта, долларовый РТС – на 2,91%, до 753,78 пункта.За ноябрь индекс Мосбиржи повысился на 0,7%, индекс Мосбиржи в юанях упал на 5,92%, РТС – на 9,32%. Валютные индексы упали на фоне сильного роста юаня и доллара против рубля за месяц.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс