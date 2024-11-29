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Российский рынок акций вырос за ноябрь на 0,7 процента
Российский рынок акций вырос за ноябрь на 0,7 процента - 29.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос за ноябрь на 0,7 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 1,18% и на 0,7% за ноябрь, следует из данных Московской биржи. | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T18:55+0300
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 1,18% и на 0,7% за ноябрь, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,18%, до 2578 пунктов, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,58%, до 818,86 пункта, долларовый РТС – на 2,91%, до 753,78 пункта.За ноябрь индекс Мосбиржи повысился на 0,7%, индекс Мосбиржи в юанях упал на 5,92%, РТС – на 9,32%. Валютные индексы упали на фоне сильного роста юаня и доллара против рубля за месяц.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций вырос за ноябрь на 0,7 процента
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи вырос за ноябрь на 0,7 процента
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 1,18% и на 0,7% за ноябрь, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,18%, до 2578 пунктов, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,58%, до 818,86 пункта, долларовый РТС – на 2,91%, до 753,78 пункта.
За ноябрь индекс Мосбиржи повысился на 0,7%, индекс Мосбиржи в юанях упал на 5,92%, РТС – на 9,32%. Валютные индексы упали на фоне сильного роста юаня и доллара против рубля за месяц.
Золото готовится завершить ноябрь рекордным снижением