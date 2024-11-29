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Российский рынок акций вырос в последние торги ноября

Российский рынок акций вырос в последние торги ноября - 29.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос в последние торги ноября

Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы повысился, завершив и весь очень волатильный месяц в небольшом плюсе, следует из данных Московской... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T20:09+0300

2024-11-29T20:09+0300

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы повысился, завершив и весь очень волатильный месяц в небольшом плюсе, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,18%, до 2578 пунктов, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,58%, до 818,86 пункта, долларовый РТС – на 2,91%, до 753,78 пункта. За ноябрь индекс Мосбиржи повысился на 0,7%, индекс Мосбиржи в юанях упал на 5,92%, РТС – на 9,32%. Валютные индексы упали на фоне сильного роста юаня и доллара против рубля за месяц. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК НАШЕЛ ОПОРУ Российский рынок акций в пятницу продолжил повышаться третью сессию подряд. В итоге он по основному индексу немного не дошел до 2600 пунктов. "Индекс Мосбиржи завершал неделю в умеренно позитивном ключе. Эмоции на рынке из-за геополитических коллизий поулеглись. Индекс доллара заметно просел. Это придало импульс сырьевым ценам и, в частности, поддержало нефтяные котировки в условиях прогресса в деэскалации ближневосточного конфликта. Кроме того, удалось погасить близкие к паническим настроения на валютном рынке РФ. При этом произошедший спад рубля, вероятно, еще не в полной мере отражен в котировках акций", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Магнита" (+6,3%), ПИКа (+5%), Сбербанка (+3,2%), "Самолета" (+3,2%). Упали в цене бумаги "Русагро" (-7,6%), "Аэрофлота" (-4,6%), префы "Сургутнефтегаза" (-2,1%), "Транснефти" (-1,5%). Стоимость нефти к 19.42 мск повышалась на 0,1%, до 72,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 106,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Индекс Мосбиржи продолжил коррекционное восстановление и стремился к отметке 2600 пунктов, в целом обладая потенциалом развития роста как минимум в первой половине декабря, в том числе благодаря покупкам акций под промежуточные "дивидендные отсечки", рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Повышение в РФ, однако, станет возможным лишь в случае нейтрального геополитического фона, а во второй половине декабря негативным фактором может выступить еще одно повышение ключевой ставки ЦБ РФ", - добавляет она. Базово, при отсутствии усиления внешнего негатива, в ближайшей перспективе ожидается сдержанно позитивная динамика российского рынка акций, рассчитывает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Индексу Мосбиржи по силам перебраться выше 2600 пунктов и попытаться там закрепиться. Прогноз на 2 декабря – 2520-2620 пунктов", - добавляет он.

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